Klartext von Lewandowski: „Ich werde nie streiken“

München.Drei Tore im Supercup, Siegtreffer im DFB-Pokal – Robert Lewandowski hat beim FC Bayern schon vor dem Bundesligastart Taten sprechen lassen. Nachdem der Torjäger während der Saisonvorbereitung beharrlich schwieg, meldet er sich vor dem Beginn der Fußball-Bundesliga via „Sport Bild“ mit Klartext in eigener Sache zurück. Die zentralen Interview-Botschaften lauten: Wechselwunsch passé, Kritik an den Bayern-Bossen, Frust raus. „Ich merke: Man will mich doch noch!“, verkündet Lewandowski.

Die seit vier Jahren bestehende Beziehung zwischen dem polnischen Weltklasseangreifer und seinem Arbeitgeber trägt bisweilen Züge einer Seifenoper. Dass sie bis zum Vertragsende 2021 halten könnte, schien unwahrscheinlich. Aber jetzt ist Lewandowski gerade 30 geworden, der Traum von Toren für Real Madrid verblasst. „Robert wusste genau, wenn er noch den ganz großen Vertrag kriegen will, muss er das jetzt machen“, sagte Präsident Uli Hoeneß erst am Sonntag bei Sky und wagte die Prognose: „Wenn er sich wieder voll auf Bayern konzentriert, haben wir den besten Neuzugang, den wir je hatten.“

Am Ende der vergangenen Saison wollte Lewandowski nur noch weg. Es habe wirklich „nicht mehr gepasst“ beim Rekordmeister. „Ich habe mich nicht mehr wohl in München gefühlt.“ Er fühlte sich als Sündenbock für verpasste Erfolge. Gerade nach dem Halbfinal-Aus gegen Real Madrid in der Champions League war die Kritik am Torjäger groß.

Video Sport Lewandowski kritisiert: 'Keiner der Bosse hat mich verteidigt' Robert Lewandowski kritisiert die Vereinsführung von Bayern München. Der Stürmer hätte sich in der vergangenen Saison mehr Rückendeckung vom Klub gewünscht. Einen Wechsel in Ausland schließt er aber mittlweweile aus. Robert Lewandowski kritisiert die Vereinsführung von Bayern München. Der Stürmer hätte sich in der vergangenen Saison mehr Rückendeckung vom Klub gewünscht. Einen Wechsel in Ausland schließt er aber mittlweweile aus.

„Im April, Mai hat fast jeder gegen mich geschossen. Und ich habe keinen Schutz vom Verein empfunden, ich habe mich in der Situation allein gefühlt. Ich habe niemanden gesehen, der damals hinter mir stand. Auch keiner der Bosse hat mich verteidigt“, klagte Lewandowski. Jetzt ist ein Abschied vom FC Bayern aber kein Thema mehr. Er spüre Rückhalt bei den Bayern-Fans, er habe „gute Gespräche“ mit Trainer Niko Kovac geführt. „Ich werde nie streiken, mich nie mit dem Verein anlegen“, verkündete Lewandowski. dpa

