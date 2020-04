Kleiner Fan kämpft um Lieblingsspieler

Leeds.Mit einem rührenden Brief und einem Angebot über 15,07 Pfund (17,30 Euro) kämpft ein fünf Jahre alter Fußball-Fan aus England um seinen Lieblingsspieler. Der kleine Daniel ist Fan des englischen Zweitliga-Clubs Leeds United und schreibt an Paul Barber, den Club-Chef von Erstligist Brighton und Hove Albion. „Es geht um meinen Lieblingsspieler Ben White“ heißt es in dem handschriftlichen Brief. White ist derzeit von Brighton an Leeds ausgeliehen – und Daniel wünscht sich, dass der 22-Jährige fest verpflichtet wird. Barber musste Daniel jedoch enttäuschen – White ist bei Brighton fest eingeplant. dpa

© Mannheimer Morgen, Montag, 20.04.2020