Klopp als Vorbild

Leipzig.Martina Voss-Tecklenburg orientiert sich in ihrer Trainer-Karriere besonders an Jürgen Klopp. Die neue Bundestrainerin der Frauen-Nationalmannschaft findet es „extrem spannend, wie er Spielern Willensstärke einimpfen kann und alle bereit sind, jeden Weg zu gehen. Darauf werde ich bei der Nationalmannschaft hinarbeiten“. Zudem habe sie bei einer Hospitation 2011 erlebt, wie der frühere Dortmunder und jetzige Liverpooler Trainer den Kickern vor jedem Spiel immer ein anderes Motto mitgegeben habe. „Ich fand das cool. Das habe ich übernommen und werde das auch weiterhin so machen“, sagte Voss-Tecklenburg.

In dem Gespräch charakterisierte sich die 50-Jährige als authentisch, offen und ehrlich. „Ich habe kein Problem damit, einer Spielerin zu sagen, dass es für sie schwer wird. Dann hat sie die Wahl, sich zu entscheiden.

Wichtiger Optimismus

Als Knackpunkt ihrer Trainerinnen-Laufbahn bezeichnete Voss-Tecklenburg ihre Zeit beim FF USV Jena (2011-2012). Nach drei Titeln in zwei Jahren war sie bei FCR 2001 Duisburg entlassen worden. „Mir ging es nicht gut. In Jena wurde ich aufgefangen. Aber ich wusste, dass ich mit der Mannschaft mehr verlieren als gewinnen werde. Das kannte ich nicht“, erzählte die neue Bundestrainerin.

Sie habe gelernt, den Spielerinnen Optimismus zu geben. Dadurch habe ich mich weiterentwickelt. Ich bin viel positiver und sachlicher geworden“, betonte Voss-Tecklenburg. dpa

