Klopp bleibt in Liverpool

Liverpools Trainer Jürgen Klopp hat seinen Vertrag verlängert. © dpa

Liverpool.Trainer Jürgen Klopp hat seinen Vertrag beim FC Liverpool bis 2024 verlängert. Das teilte der Champions-League-Sieger mit. Der bisherige Vertrag des früheren Bundesliga-Coaches von Borussia Dortmund und Mainz 05 lief bis 30. Juni 2022. „Dieser Club ist so ein guter Ort, dass ich nicht daran denken konnte, zu gehen“, wurde Klopp in der Vereinsmitteilung zitiert. „Für mich persönlich ist dies eine Absichtserklärung, die darauf aufbaut, was wir bisher erreicht haben und was wir noch erreichen können.“

Der 52-Jährige ist seit Oktober 2015 Cheftrainer bei dem Premier-League-Club und führte die Reds in der vergangenen Saison zum Titel in der Champions League. Aktuell liegt Liverpool in der Tabelle auf Platz eins und hofft auf die erste Meisterschaft seit 30 Jahren.

„Wenn ich die Entwicklung des Clubs und die gemeinsame Arbeit sehe, die weiterhin stattfindet, habe ich das Gefühl, dass mein Beitrag nur wachsen kann“, sagte Klopp und betonte: „Nur mit der festen Überzeugung, dass wir uns in unserer Zusammenarbeit gegenseitig sehr gut ergänzen, kann ich diese Verpflichtung bis 2024 eingehen. Wenn ich die nicht hätte, würde ich nicht erneut unterschreiben.“

Gute Ergänzung

Klopp wurde in der Vergangenheit regelmäßig als Kandidat genannt für einen Trainerposten beim FC Bayern München oder auch als Nachfolger für Bundestrainer Joachim Löw. In der Bundesliga war er jeweils sieben Jahre Trainer beim Mainz 05 und bei Borussia Dortmund.

In Liverpool kann Klopp vermutlich auch länger auf den Kern seiner Mannschaft zählen. Kurz nach dem Coach verlängerte Vize-Kapitän James Milner seinen Vertrag. Über die Dauer wurde jedoch keine Angabe gemacht. Zudem stehen die Torjäger Mohamed Salah, Sadio Mané und Roberto Firmino sowie Abwehrchef Virgil van Dijk noch bis 2023 unter Vertrag. Torwart Alisson und die Hoffnungsträger Trent Alexander-Arnold und Andy Robertson haben bis 2024 unterschrieben. dpa

