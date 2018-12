Klopp erobert die Spitze

Liverpool/Manchester.Jürgen Klopp war bestens gelaunt. „Im Fußball sieht man nie ein perfektes Spiel“, sagte der Coach nach dem 4:0 (1:0)-Erfolg seines FC Liverpool beim AFC Bournemouth, „aber wenn man sieht, wie es am Ende gelaufen ist, besonders der Spielstand, ist es perfekt.“ Dass seine Reds den Spieltag in der englischen Premier League als Tabellenführer beenden würden, wusste Klopp da noch nicht. Meister Manchester City kassierte später beim FC Chelsea beim 0:2 (0:1) die erste Saisonniederlage. „Manchmal passiert sowas“, nahm es City-Coach Pep Guardiola gelassen.

Manch einer hatte in England erwartet, dass es Liverpool zuerst erwischt. Jetzt aber ist die Klopp-Elf die einzige Mannschaft, die in der Liga noch ungeschlagen ist. Beim AFC Bournemouth, dem auch ein Eigentor unterlief, war Liverpool-Stürmer Mohamed Salah mit drei Treffern (25./48./77.) der Mann des Spiels. „Er ist einfach brillant“, schwärmte Klopp. Und die Zeitung „Liverpool Echo“ titelte: „Genialer Mohamed Salah macht eine donnernde Ansage im Titelkampf.“

Guardiola bleibt gelassen

Doch auch Guardiola war mit seinem Team zufrieden. „Chelsea ist eine gute Mannschaft mit guten Spielern, aber in der ersten Hälfte (...) waren wir überragend“, resümierte er. „Insgesamt waren wir fantastisch. Ich bereue nichts.“ N’Golo Kanté (45.) und David Luiz (78.) besiegelten an der Stamford Bridge in London die erste Pleite für Man City nach 13 Siegen und zwei Unentschieden in 15 Ligaspielen. „Wir haben verloren“, sagte Guardiola, „jetzt starten wir erneut.“ Das „two-horse race“ (Zwei-Pferde-Rennen), wie es in England genannt wird, könnte damit kaum spannender sein. Spitzenreiter Liverpool hat 42 Punkte, der Zweite Man City 41 Zähler, allerdings die bessere Tordifferenz. Am 3. Januar treffen die Titelkonkurrenten aufeinander.

Mit fünf Punkten Abstand ist Tottenham Hotspur (36 Punkte) nach einem 2:0 (1:0)-Sieg bei Leicester City Dritter. Der FC Chelsea (34) belegt nach dem Achtungserfolg gegen den Meister den vierten Rang. Der Fünftplatzierte FC Arsenal (ebenfalls 34) mühte sich gegen das akut abstiegsgefährdete Huddersfield Town zu einem knappen 1:0 (0:0). Lucas Torreira (83.) erlöste die Gunners per Fallrückzieher. Mesut Özil stand wegen Rückenproblemen erneut nicht im Kader. Britische Medien mutmaßten zuletzt, für den deutschen Ex-Nationalspieler sei im System von Coach Unai Emery kein Platz mehr. Die Boulevardpresse spekulierte sogar über einen vorzeitigen Abschied zu Inter Mailand.

Ein enttäuschendes Debüt als Trainer des FC Southampton erlebte der frühere RB-Leipzig-Coach Ralph Hasenhüttl. Die Saints, jetzt auf dem vorletzten Tabellenrang, unterlagen bei Aufsteiger Cardiff mit 0:1. Hasenhüttl gab sich dennoch zuversichtlich. „Das, was das Team mir gezeigt hat, hat mich nicht enttäuscht“, sagte er, „aber das sind die Grundlagen. Der Rest kommt in den kommenden Wochen.“ Das einzige Tor in einem höhepunktarmen Spiel fiel, als dem Ex-Hoffenheimer Jannik Vestergaard auf dem regennassen Rasen ein Rückpass zu Keeper McCarthy vollkommen missriet und Paterson diesen eiskalt verwertete (74.). dpa

© Mannheimer Morgen, Montag, 10.12.2018