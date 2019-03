Klopp feiert „große Nacht“ beim alten Rivalen

Kicker.de: „Auch von Trainer Niko Kovac kamen keine nachhaltigen Korrekturen und Anregungen. ( . . .) Nach vorne mangelte es, wie immer wieder in dieser Saison, insgesamt am Gesamtplan, am strukturierten Aufbau, an automatisierten Abläufen.“

„FAZ.net“: „Die zuvor so selbstbewussten Münchner zeigen beim Aus gegen Liverpool die schwächste und lebloseste Darbietung seit langem. Als der große Bayern-Ballon platzt, bleibt nur heiße Luft.“

Guardian“ (Großbritannien): „Die Beweise lassen sich nicht widerlegen, dass Bayern sich auf dem absteigenden Ast befindet, wie es der Verfall des einst eindrucksvollen Franck Ribéry zeigt. Auch ist der 28-fache Bundesliga-Champion fade geworden. Das sollte aber nicht von der Vorstellung Liverpools an einem Abend ablenken, an dem Klopps Spieler beherzt abgewehrt und ihre Chancen nüchtern genutzt haben, ohne dabei einen Hauch von Unruhe zu zeigen.“

„El País“ (Spanien): „Es hat eine reife Mannschaft gewonnen, die sowohl in Anfield wie in München dominierte, wo sie eine wunderbare zweite Halbzeit gegen einen Rivalen hinlegte, der sich Gedanken machen sollte, wenn er auf das europäische Höchstniveau zurückkehren möchte. Bei Bayern geht gerade etwas zu Ende.“

„La Repubblica“ (Italien): „Die Bayern verneigen sich vor Herrn Klopp. Der deutsche Fußball ist ausradiert worden. Liverpool braucht sich gar nicht so viel anzustrengen, um die Bayern zu besiegen.“