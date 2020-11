Klopp holt einen Punkt bei City

Manchester.Im Premier-League-Spitzenspiel zwischen Manchester City und dem englischen Fußballmeister FC Liverpool hat es keinen Sieger gegeben. Die beiden Mannschaften trennten sich nach einer unterhaltsamen Partie mit 1:1 (1:1). Liverpool belegt nach dem 8. Spieltag den dritten Tabellenplatz.

Mohamed Salah (13. Minute) brachte Liverpool per Foulelfmeter in Führung, nachdem Sadio Mané im Strafraum von Kyle Walker gefoult worden war. Gabriel Jesus (31.) besorgte in der temporeichen ersten Halbzeit den Ausgleich für den Vizemeister. Die Gastgeber hätten vor der Pause in Führung gehen müssen, aber Kevin De Bruyne (42.) verschoss einen Handelfmeter.

