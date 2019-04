Klopp mit Liverpool im Halbfinale

Manchester/Porto.Jürgen Klopp hat mit dem FC Liverpool souverän das Halbfinale der Fußball-Champions League erreicht. Der Tabellenführer der Premier League setzte sich gestern Abend mit 4:1 (1:0) beim FC Porto durch, nachdem die Reds schon das Hinspiel mit 2:0 gewonnen hatten. Die Stürmerstars Sadio Mané (28.), Mohamed Salah (65.) und Roberto Firmino (77.) sowie Abwehrchef Virgel van Dijk (84.) besiegelten mit ihren Treffern den klaren Rückspiel-Erfolg für Liverpool, das im Halbfinale auf den FC Barcelona trifft. Eder Militao gelang nur der zwischenzeitliche Anschluss (68.).

In einem begeisternden rein englischen Viertelfinal-Duell stellte Fernando Llorente mit seinem Kopfballtreffer zum 3:4 (2:3) bei Manchester City die Weichen für das Weiterkommen von Tottenham Hotspur. Die Londoner hatten das Hinspiel mit 1:0 gewonnen und setzten sich aufgrund der Auswärtstorregel gegen den Tabellenzweiten der Premier League durch. Tottenham trifft nun in der Vorschlussrunde auf Ajax Amsterdam. Dabei wähnte sich City schon fast im Halbfinale, als Raheem Sterling in der Nachspielzeit das vermeintliche 5:3 erzielte. Der Treffer wurde aber wegen einer Abseitsstellung nicht anerkannt. dpa

