Klopp „nicht involviert“

London.Der neue Vorstoß für eine milliardenschwere europäische Superliga hat Kritik und Ärger hervorgerufen. Ehemalige Profis und Fanvertreter aus England kritisierten das Vorhaben am Mittwoch, die Europäische Fußball-Union UEFA machte erneut ihre Ablehnung deutlich. Eine solche Liga aus 18 europäischen Topclubs würde „zwangsläufig langweilig werden“, hieß es von der UEFA. Nach Informationen britischer Medien wird die sogenannte „European Premier League“ von Meister FC Liverpool und Manchester United vorangetrieben.

Der frühere Liverpool-Profi und TV-Kommentator Jamie Carragher machte seinem Ärger mit drastischen Worten Luft. „Verpisst euch“, schrieb Carragher bei Twitter. Man-United-Ikone Gary Neville reagierte ebenfalls verärgert. „Der Fußball frisst sich selbst auf“, meinte Neville beim Sender Sky Sports, „denn die Fans werden sich abwenden.“

Liverpool-Coach Jürgen Klopp wollte sich zunächst nicht zu den Plänen äußern. „Ich habe absolut keine Zeit, mir darüber Gedanken zu machen“, sagte er am Dienstag auf einer Pressekonferenz. „Ich bin da nicht involviert, ich kümmere mich um das Tagesgeschäft.“

Den Berichten zufolge soll die Superliga mit rund fünf Milliarden Euro von Investoren unterstützt werden. Angesichts der finanziellen Probleme, die zahlreiche Fußballvereine in Großbritannien aufgrund der Coronavirus-Pandemie haben, sorgt das für Empörung. „Wir müssen uns um die Struktur des Spiels kümmern und darum, was es für die Gemeinden in diesem Land bedeutet“, mahnte Neville. dpa

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 22.10.2020