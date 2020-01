Klopps Alleingang

London.José Mourinho kniete sich ratlos auf den Rasen von London, später lobte er seine Profis in den allerhöchsten Tönen: Selbst nach einer starken Leistung und zahlreichen Chancen ist „The Special One“ mit Tottenham Hotspur an „The Normal One“ Jürgen Klopp (Bild) und seinem schier unbezwingbaren FC Liverpool verzweifelt. Das Meisterrennen in der als beste Liga der Welt geadelten Premier League wird mehr und mehr zu einem kompletten Alleingang der Reds, die beim 1:0 (1:0) bei Tottenham den 20. Sieg aus 21 Spielen einfuhren und für einen Startrekord der Liga sorgten. Diese Zwischenbilanz übertrifft sogar die 100-Punkte-Saison von Manchester City vor zwei Jahren.

61 von 63 möglichen Punkten und 16 Zähler vor dem ersten Verfolger Leicester City, der am Samstag auch noch gegen den FC Southampton mit Trainer Ralph Hasenhüttl mit 1:2 verlor. „Ich bin ungefähr 50 Jahre lang im Fußball und wenn mir jemand gesagt hätte, dass dies jemals passieren würde, hätte ich wahrscheinlich gesagt, dass dies nicht möglich ist“, sagte der 52 Jahre alte Klopp, den die enorme Dominanz seiner Champions-League-Sieger selbst verblüfft. Diesmal erzielte der Ex-Hoffenheimer Roberto Firmino (37. Minute) das entscheidende Tor.

Titel nur eine Frage der Zeit

Der Rekord sei „etwas Besonderes, aber es fühlt sich momentan irgendwie nicht so an. Erst wenn du die Trophäe hast, ist es getan. Bis dahin müssen wir weiter kämpfen“, fügte der Deutsche an. Geht es für die Reds so weiter, ist der erste Meistertitel seit 30 Jahren nur noch eine Frage der Zeit. Während die Konkurrenz Wochenende für Wochenende Punkte lässt, setzt sich Liverpool immer einsamer ab. dpa

