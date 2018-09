Klopps Groove wirkt

Liverpool.Jürgen Klopp wollte sich mit dem fünften Ligasieg in Serie seines FC Liverpool nicht lange aufhalten. „Es ist vorbei, drei Punkte, jetzt müssen wir in drei Tagen wieder ran“, sagte der Coach nach dem 2:1 (1:0)-Erfolg bei Tottenham Hotspur und dem besten Saisonstart der Reds seit 1990. Jetzt gilt es, den Schwung der Liga auch in die Champions League mitzunehmen und den Traumstart mit einem Sieg gegen Paris Saint-Germain und Klopps deutschen Trainerkollegen Thomas Tuchel am Dienstag auszubauen.

„Die haben gestern ohne Neymar und Mbappe gewonnen“, sagte Klopp über den kommenden Gegner aus Frankreich, der am Freitag St. Etienne mit 4:0 (1:0) abgefertigt hatte, „sie können ihre Spieler in der Liga offensichtlich schonen.“ Das kam für Liverpool nicht in Frage, zumal das Team in der vergangenen Saison mit 1:4 im Wembley-Stadion untergegangen war. „Anderes Spiel, anderes Team, andere Situation“, betonte Klopp, daran habe er „nicht eine Sekunde gedacht“.

Im Gegensatz zum Vorjahr feierten die Reds am Samstag dank Georginio Wijnaldum (39. Minute) und Roberto Firmino (54.) einen hochverdienten Sieg und verzückten damit erneut die britischen Medien. „Das feingetunte Liverpool hat Jürgen Klopps Groove gefunden“, schwärmte die Zeitung „Guardian“. Die Reds hätten einen Härtetest bestanden, schrieb BBC. dpa

