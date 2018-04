Klopps Laune leicht getrübt

Anzeige

Mit einer Gala haben Jürgen Klopp und der FC Liverpool die Tür zum Champions-League-Finale weit aufgeschlagen. Die 'Reds' gewannen das Halbfinal-Hinspiel gegen AS Rom 5:2. Liverpool wäre dann zum ersten Mal seit 2007 wieder dabei.

In Italien wittert man nach den späten Treffern von Edin Dzeko und Diego Perotti wieder eine Chance. „Los Rom, es ist möglich,“ titelte die „Corriere dello Sport“. Roma-Coach Eusebio Di Francesco zog einen Vergleich zum Viertelfinal-Hinspiel beim FC Barcelona. „Das war besser als das 1:4 im Camp Nou“, sagte er. Im Rückspiel hatte Rom die Katalanen noch mit 3:0 aus der Champions League geworfen. Dieses Ergebnis würde am nächsten Mittwoch auch gegen die Reds genügen.

„Wir sind aber nicht Barcelona“, sagte Klopp trotzig. „Barcelona ist eines der besten Teams der Welt und die haben so viel in den letzten Jahren gewonnen. Wir aber nicht. Und deswegen werden wir mit allem, was wir haben, kämpfen.“

WM-Aus befürchtet

Neben den Gegentoren trübte die Verletzung von Mittelfeldmann Alex Oxlade-Chamberlain die Laune des Trainers. Nach 20 Minuten war der englische Nationalspieler vom Platz getragen worden. Nun droht dem 24-Jährigen sogar das Aus für die Weltmeisterschaft im Sommer. „Es ist wahrscheinlich eine schwere Verletzung“, äußerte sich Klopp besorgt. „Wenn wir das schon vor dem Scan sagen können, ist das nie gut.“

Trotz alledem, Klopp richtete den Blick auch auf die Liga: Am Samstag will er im Spiel gegen Stoke City den nächsten Schritt machen, damit die Liverpool-Fans auch in der kommenden Saison mitreißende Champions-League-Abende seiner Mannschaft zu sehen bekommen. dpa

