Kobayashi feiert in Norwegen

Vikersund.Der Japaner Ryoyu Kobayashi hat zum ersten Mal die Raw-Air-Tour in Norwegen gewonnen und darf sich über einen Siegerscheck in Höhe von 60 000 Euro freuen. Mit Platz zwei (237 und 239 Meter) eroberte der 22-Jährige beim Skifliegen in Vikersund am Sonntag den prestigeträchtigen und gut dotierten Erfolg. Rivale Stefan Kraft, der zuvor 8,5 Punkte Vorsprung hatte, sprang auf Rang drei (236,5 und 229,5 Meter) und vergab damit den zweiten Raw-Air-Sieg nach 2017. Der Tagessieg ging an den Slowenen Domen Prevc, der mit 241 und 232,5 Metern gerade einmal 0,1 Punkte vor Kobayashi landete.

Die deutschen Skispringer hatten in Norwegen mit den Podestplätzen nichts zu tun, schlossen die kräftezehrende zehntägige Tournee mit insgesamt 15 Sprüngen aber mit einem ordentlichen Teamergebnis ab. Dreifach-Weltmeister Markus Eisenbichler belegte Rang fünf, auch Andreas Wellinger (11.) und Richard Freitag (13.) gelangen Top-15-Platzierungen. dpa

