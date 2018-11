Koch fordert Pyramide

Frankfurt.DFB-Vizepräsident Rainer Koch kann sich in der Diskussion um die Regionalliga-Reform eine Aufspaltung der 3. Liga vorstellen. „Wäre die 3. Liga zweigleisig, hätten wir eine echte pyramidale Ligenstruktur und mit der Bildung der dann fünf oder sogar sechs Regionalligen überhaupt keine Probleme“, sagte Koch der „Sport Bild“. Für das Modell einer Reduzierung auf vier Regionalligen, das die Arbeitsgruppe dem DFB-Präsidium einstimmig vorgeschlagen hat, gilt Koch als Gegner.

„Im Westen und Südwesten sollte sich die Erkenntnis durchsetzen, dass die Probleme in den Flächengebieten des Nordens, Ostens und Südostens mit den extremen Entfernungen zwischen den Spielorten zu tun haben und diese nur deshalb bestehen, weil die 3. Liga eingleisig ist und eine dreigleisige Regionalliga wirtschaftlich ruinös wäre“, führte Koch weiter aus.

Drittliga-Vertreter keilen zurück

Via Facebook stellte er klar: „Es kann keine Rede davon sein, dass die Regionalligareform gescheitert ist.“ Nach dem Vorschlag der Arbeitsgruppe könnten die drei Regionalligen Nord, Nordost und Bayern künftig in zwei Ligen zusammengefasst werden. Koch erklärte, die bayerischen Vereine würden einer gemeinsamen Liga mit Vereinen aus Thüringen und Sachsen zwar zustimmen. „Nachteilig betroffen wären bei einer 4-Ligen-Lösung in erster Linie die Vereine des Nordostens“, betonte der DFB-Funktionär. Die Regionalliga-Reform soll auf dem DFB-Bundestag im September 2019 verabschiedet werden, derzeit gilt ein zweijähriges Übergangsmodell.

Die Vereine der 3. Fußball-Liga haben unterdessen in einer gemeinsamen Erklärung eine Rückkehr zum Modell mit drei Absteigern gefordert. „Unmissverständlich machen die Vereine der 3. Liga klar, dass die Glaubwürdigkeit des DFB in Bezug auf die Neuregelung des Aufstiegs in die 3. Liga endgültig verloren gegangen ist“, schrieben die 20 Vereine in der Erklärung, die sie gemeinsam auf den jeweiligen Internetseiten veröffentlichten. Zuvor hatten sich die Vereine am Montag in Wiesbaden getroffen, um sich über die Regionalliga-Reform auszutauschen. dpa

