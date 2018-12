Köllner: „Das ist ein Endspiel!“

Nürnberg.Patrick Kammerbauer hat im deutschen Fußball bisher noch keinen bleibenden Eindruck hinterlassen. 2007 war der defensive Mittelfeldspieler von der DJK Raitenbuch zum stolzen 1. FC Nürnberg gewechselt. Nach insgesamt 31 Ligaspielen verließ Kammerbauer den „Club“ im Januar dieses Jahres und machte den Karrieresprung zum Erstligisten SC Freiburg. Die Rückkehr mit den Franken in die deutsche Eliteklasse ließ er sich dadurch entgehen.

Durchgesetzt hat sich Kammerbauer im Breisgau bislang nicht. Erst Ende November feierte der 21-Jährige beim 1:1 gegen Werder Bremen sein Profidebüt für die Freiburger: Er wurde in der 89. Minute eingewechselt. Dass die Breisgauer eine Topmannschaft seien, sagte Nürnbergs Trainer Michael Köllner vor dem Zitterduell mit dem SC am Samstag (15.30 Uhr/Sky), könne man „an einem Kriterium festmachen“. Und dieses Kriterium heißt eben Kammerbauer.

Arbeitspensum: eine Minute

In Nürnberg sei er Stammspieler gewesen, habe bis zu seinem Abgang 800 Minuten absolviert und sei dabei noch mehrere Wochen wegen eines Eingriffs am Blinddarm ausgefallen, rechnete Köllner vor. In Freiburg, fügte der „Club“-Coach an, belaufe sich Kammerbauers Arbeitspensum auf eben eine Minute. „Der ist sicher nicht schlechter geworden in Freiburg“, merkte Köllner vor dem Schlusspunkt 2019 an. „Da sieht man, welche Spielerqualität der SC Freiburg hat, dass sie ohne Probleme auf Patrick Kammerbauer verzichten können.“

Köllner verweist mittlerweile regelmäßig darauf, was dem FCN seiner Ansicht nach fehlt. Auf jeden Fall sind das Punkte. Nach zehn sieglosen Partien nacheinander sind die Franken auf den letzten Tabellenplatz abgestürzt. Rang 15 liegt schon vier Punkte entfernt. Da ist ein Sieg gegen den Sportclub, der sieben Zähler mehr auf dem Konto hat, Pflicht.

„Wir wollen gegen Freiburg gewinnen“, verkündete Köllner. „Am Ende geht es für uns darum, nach 34 Spieltagen das Tabellenbild zu verändern, nicht nach 17, 18 oder 19.“ Ein Dreier gegen Christian Streichs Mannschaft wäre da ein Anfang für diese Mission und zugleich ein versöhnlicher Jahresschlusspunkt. „Wir werden alles dafür tun und alles unternehmen, dass wir wie gegen Gladbach und Wolfsburg wieder eine starke Leistung auf den Platz bringen“, sagte Köllner. „Wir brauchen aber auch den nötigen Killerinstinkt vor dem Tor.“

Im Offensive zwickt es

Mit nur 14 Treffern haben die Nürnberger die zweitschwächste Offensive der Liga. Seit drei Spielen glückte kein Tor mehr. Vielleicht kann Mikael Ishak zu einem Ende der Durststrecke beitragen. Wegen Oberschenkelproblemen musste der schwedische Stürmer zuletzt aussetzen, machte nun aber wieder Teile des Trainings mit.

Bei Kapitän Hanno Behrens sehe es wegen eines Comebacks „ein bisschen schlechter aus“, berichtete Köllner. Der Antreiber im Mittelfeld konnte wegen einer Bauchmuskelzerrung die letzten drei Spiele nicht auflaufen. Insgesamt sieht Köllner personell „ein bisschen Licht am Horizont“. Die Bedeutung des letzten Heimspiels 2019 verdeutlichte aber Behrens noch mal: „Das ist ein Endspiel!“ dpa

