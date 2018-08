Köllner warnt vor Linx

Nürnberg.Endlich geht es für den 1. FC Nürnberg richtig los. Der Bundesligarückkehrer will sich beim Pflichtspielauftakt am Samstag (15.30 Uhr) im DFB-Pokal gegen den südbadischen Fußball-Oberligisten SV Linx gleich Schwung für die kommenden Wochen holen. „Das wird ein Spiel werden, das uns fordern wird, aber umso besser“, sagte Trainer Michael Köllner mit Blick auf den Bundesligastart am 25. August bei Hertha BSC. „Da kann uns jedes Spiel helfen, das wir noch haben für Berlin.“

Topleistung erforderlich

Auf dem Papier sei der Erstrundenkontrahent Linx vielleicht eine „sehr, sehr leichte Aufgabe“, meinte Köllner, der mit seinem Team am Donnerstag die 50. Trainingseinheit in der Saisonvorbereitung absolvierte. Doch „das Papier ist das eine, die Praxis ist das andere“. Köllner erwartet von seinen Spielern „eine Topleistung, damit wir klar und sicher in die zweite Runde einziehen.“

Für Linx sei die Partie „als Underdog das Spiel des Jahres, vielleicht das Spiel des Lebens, und die werden laufen, was das Zeug hält“, glaubt Köllner. „Du musst wiederum deine Dinge mit hohem Tempo und hoher Entschlossenheit regeln.“ dpa

