Köln denkt an Kevin Broll

Mannheim/Dresden.Fußball-Bundesligist 1. FC Köln sucht einen Herausforderer für Stammtorwart Timo Horn – und hat dabei offenbar die Fühler nach dem Mannheimer Kevin Broll ausgestreckt. Das berichtet die „Sächsische Zeitung“. Der 24-Jährige aus der Jugend des Ludwigshafener SC und des SV Waldhof spielte zuletzt eine starke Saison bei Zweitliga-Absteiger Dynamo Dresden.

Der Bruder des früheren SVW-Keepers Dennis Broll war 2019 von Sonnenhof Großaspach nach Dresden gewechselt. Nach einem einsatzlosen Jahr im Regionalliga-Team des SVW war er 2014 zum FC Homburg gewechselt. „Ich wollte mich nicht mit meinem Bruder duellieren und dass einer von uns auf der Strecke bleibt“, sagte Broll, der in Großaspach und Dresden schnell zur Nummer eins aufstieg.

Jetzt könnte es für den Mannheimer, der einst bei „Anpfiff ins Leben“ am Alsenweg ein Freiwilliges Soziales Jahr ableistete und dessen Trikot im Jugendförderzentrum des Waldhof an der Wand hängt, sogar hoch zu einem großen Traditionsverein in die Bundesliga geht. Bei Köln hat der ewige Ersatzmann Thomas Kessler seine Karriere beendet und die Leistungen des Stammkeepers Horn waren in den vergangenen Jahren nicht frei von Schwankungen. Die Chance für Broll?

Lübeck baggert an Harnik

Während Dresden mit einigen Abgängen rechnet – auch die Kurpfälzer Baris Atik und Marco Terrazzino dürfen gehen –, plant Drittliga-Aufsteiger VfB Lübeck einen echten Transfercoup. Die Norddeutschen sondieren die Möglichkeiten, den österreichischen Nationalstürmer Martin Harnik (33) aus der Bundesliga vom SV Werder Bremen nach Lübeck zu holen. „Es gab Kontakte“, sagte VfB-Trainer Rolf Landerl den „Lübecker Nachrichten“. „Harnik ist ein Top-Stürmer, der in der 3. Liga sicher helfen könnte. Es gibt Gespräche, um die Möglichkeiten auszuloten.“ Sportchef Rocco Leeser gab allerdings zu bedenken, dass eine Verpflichtung wirtschaftlich darstellbar sein müsse: „Alles, was wir tun, muss nicht nur sportlich, sondern auch finanziell sinnvoll sein. „Wir drehen jeden Euro zweimal um und kennen unsere Grenzen.“

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 09.07.2020