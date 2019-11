Köln mit Beierlorzer gegen Hoffenheim

Köln.Trainer Achim Beierlorzer bleibt beim 1. FC Köln vorerst im Amt. „Er soll gemeinsam mit der Mannschaft die sportliche Wende schaffen“, heißt es in einer Mitteilung des Fußball-Bundesligisten. Die Führungsgremien des Vereins seien zu dem Ergebnis gekommen, Beierlorzer das Vertrauen auszusprechen, teilte der FC mit. Der 51-Jährige ist seit Saisonbeginn im Amt, unter seiner Leitung kassierte Köln in den ersten zehn Ligaspielen sieben Niederlagen und liegt mit sieben Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz. Am Freitag spielen die Kölner gegen Hoffenheim (20.30 Uhr).

Nach Informationen des „Express“ war im Gemeinsamen Ausschuss, der laut Satzung über Trainer-Entlassungen entscheidet, zwar eine Mehrheit für die Trennung von Beierlorzer. Sportchef Armin Veh soll sich aber mit dem Wunsch nach einer weiteren Chance für Beierlorzer durchgesetzt haben. dpa

