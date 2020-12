Köln-Spiel als Initialzündung

Mainz.Mainz-Sportvorstand Rouven Schröder will endlich einen Erfolg in der heimischen Arena feiern und damit Rückenwind für den Bundesliga-Endspurt bis zur Weihnachtspause bekommen. „Wir wollen den ersten Dreier in der Opel-Arena und uns Schwung für die kommenden Wochen holen“, sagte er vor der Fußballpartie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den 1. FC Köln. Das 1:2 bei Arminia Bielefeld könne man gut wegstecken: „Wir wissen, was wir können, zuvor haben wir fünf Punkte geholt.“

Nach dem Rückschlag in Bielefeld war man sich bei den Null-Fünfern einig über die Ursachen: „Wir haben dort entscheidende Dinge falsch gemacht. Das hatte nichts mit fehlender Energie zu tun. Wir haben den finalen Pass zu selten sauber hinbekommen und diese beiden Gegentore durchs Zentrum bekommen“, analysierte Trainer Jan-Moritz Lichte selbstkritisch.

Jetzt marschieren die Mainzer als Tabellenvorletzter der Winterpause entgegen und müssen bis dahin noch bei Hertha BSC und gegen Werder Bremen antreten. Ein Erfolgserlebnis gegen die ebenfalls gegen den Abstieg kämpfenden Kölner, die nur zwei Punkte und Plätze besser dastehen, wäre deshalb „sehr, sehr wichtig“, betonte Schröder. „Wir haben zehn Spiele gemacht und fünf Punkte. Das ist zu wenig.“

Erfolgsbilanz egal

Die Kölner sind dabei der Lieblingsgast in Mainz. Sieben der neun Heimspiele gewannen die 05er, darunter die vergangenen beiden Partien. Für Lichte ist das schön und gut, aber wenig bedeutsam: „Bilanzen und Statistiken sind nicht so mein Ding.“ Die Kölner hielten sich auch im Tabellenkeller auf, seien aber durch eine Systemumstellung sowie dem Erfolg bei Borussia Dortmund (2:1) und dem Remis gegen Wolfsburg (2:2) im Aufwärtstrend.

„Wir gehen voll drauf und glauben, gute Möglichkeiten zu haben“, meinte Lichte. Zumal die Trainingsleistungen vielversprechend seien. „Die Jungs trainieren gut und mit hohem Engagement. Ich habe bei keinem Spieler das Gefühl, dass er nicht weiß, worum es geht.“

Etwas zurechtgewiesen hat der Coach am Donnerstag Neuzugang Kevin Stöger, dessen Forderung über die Medien nach mehr Spielzeit er für legitim, aber zwecklos hält. „Es wird für keinen Spieler die Möglichkeit geben, mehr zu spielen, wenn er es in einer Zeitung fordert. Keine Minute“, machte der 40-jährige Lichte klar. „Seine Position bleibt dadurch unverändert.“

Der 27 Jahre alte österreichische Mittelfeldspieler hatte sich im Gespräch mit dem „Kicker“ unzufrieden über seine bisherigen Spielanteile gezeigt und gesagt: „Leider warte ich bis heute noch auf meinen ersten Startelfeinsatz bei Mainz.“ Stöger kam Anfang Oktober ablösefrei zu den Rheinhessen und spielte bisher nur 43 Bundesliga-Minuten in drei Partien.

Dass Stöger gegen die Kölner zum Einsatz kommen könnte, schloss Lichte „prinzipiell“ ebenso wenig aus wie die Rückkehr von Danny Latza („Der Kapitän ist immer eine Option“). Immerhin erzielte Stöger nach seiner Einwechslung (58.) in Bielefeld vergangene Woche das Anschlusstor zum 1:2. dpa/red

© Südhessen Morgen, Freitag, 11.12.2020