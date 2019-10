Kohfeldt als Mathe-Lehrer

Bremen.Das Saisonziel bleibt bei Werder Bremen weiter unantastbar. Trotz des nächsten Rückschlags beim 1:1 (1:0) im richtungsweisenden Spiel gegen Hertha BSC peilen die Hanseaten weiter die Europapokalplätze an. „Ich habe noch mal meine Mathe-Leistungskurskenntnisse bemüht und festgestellt, dass der achte Spieltag war“, sagte Trainer Florian Kohfeldt. „34 minus acht sind 26 und dementsprechend ist noch sehr, sehr viel Zeit, um Punkte zu sammeln und über Saisonziele zu reden.“ Sein Berliner Kollege Ante Covic sieht das ähnlich: „Auf die Tabelle schaut man im Moment noch nicht so richtig“, sagte er.

Fest steht allerdings auch: Bremen und Hertha drohen, den Anschluss an die lukrativen Plätze zu verlieren. „Wenn wir unsere Saisonziele erreichen wollen, müssen wir solche Spiele einfach gewinnen“, sagte Bremens Mittelfeldmann Maximilian Eggestein. Er und seine Teamkollegen waren nach dem dritten Remis in Serie ziemlich niedergeschlagen. Nach der Führung durch Josh Sargent (7.) glich Herthas Joker Dodi Lukebakio in der 70. Minute aus. dpa

