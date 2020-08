Konsolidierung vor Abschluss

Mannheim.Im Jahr 2016 stand der SV 98/07 Seckenheim noch in den Aufstiegsspielen zur Kreisliga, scheiterte aber am VfR Mannheim II (0:2, 2:2). Zwei Spielzeiten später musste der einstige Verbandsligist gar den Abstieg in die B-Klasse in der Abstiegsrunde abwenden.

Für den Club ging es in den letzten beiden Jahren darum, wieder in ruhigeres Fahrwasser zu gelangen. Mit Bartosz Franke als Trainer und Murat Altuntas als Sportlichem Leiter wurden zwei Verantwortliche engagiert, um für sportliche Konsolidierung zu sorgen. Sie krempelten den Kader in der Sommerpause größtenteils um. „Wir haben gute Spieler dazubekommen, sie sind motiviert, gewillt und disziplinierter als vorher“, bekennt Altuntas.

Besonders angetan zeigt sich der 32-Jährige vom neuen Defensivverbund, wo die Neuzugänge Hadim Njie und Beyhan Selvi in der Innenverteidigung bereits jetzt zu Leistungsträgern gereift sind. „Nicht zu vergessen ist auch Hamdi Gharbi, der eine absolute Führungsrolle einnimmt“, ergänzt Altuntas.

Hochstätter Filiale

Gharbi hatte den FC Hochstätt Türkspor vor 14 Monaten ebenso zum Aufstieg in die Kreisliga geführt wie das Duo Njie und Selvi. Mit Angreifer Mustafa Koyun sowie Makhloufi Oussama und Umut Duru ist die Hochstätter Filiale in Seckenheim komplett.

Um zu wissen, wozu die neue SV-Mannschaft in der Lage ist, scheint man laut Altuntas selbst noch in der Findungsphase zu sein. Die Vorbereitungsspiele sowie die Pokalrunden brachten Licht und Schatten, dementsprechend zurückhaltend formulieren die Verantwortlichen die Erwartungen. „Zunächst einmal geht es darum, in der Liga zu bleiben. Wenn wir es dann auf einen einstelligen Tabellenplatz schaffen, wäre das super“, erklärt Altuntas. Die Zusammenarbeit mit Trainer Franke, mit dem Altuntas auch privat befreundet ist, klappt hervorragend. Die beiden verstehen sich blind und „wollen den SV 98/07 Seckenheim da hinführen, wo er einmal war“, so Altuntas. „Das Ziel ist auf Sicht, in die höchste Spielklasse Mannheims, die Kreisliga, aufzusteigen.“

Zum Auftakt gegen Aufsteiger

Auf den Saisonstart, wo es anfangs gegen die beiden Aufsteiger TSV Neckarau II und FC Türkspor Mannheim II geht, blickt er mit gemischten Gefühlen. „Im Grunde ist uns egal, gegen wen wir spielen, da wir jede Partie gleich angehen. Allerdings darf man die Aufsteiger gerade am Anfang nicht unterschätzen, da sie immer mit Euphorie und hochmotiviert in die Saison gehen“, warnt Altuntas.

Möglicherweise könnte es auch schon der Auftakt einer Abschiedssaison von der Otto-Bauder-Sportanlage bedeuten. Der SV 98/07 Seckenheim erwägt den Umzug auf die Bezirkssportanlage, für das jetzige Gelände an der Wildbader Straße ist bereits im Januar ein Bebauungsplan veröffentlicht worden. Es hört sich beim SV 98/07 nach einem Aufbruch hin zu alter Größe an.

