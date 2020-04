Kontinuität bei Phönix

Mannheim.Das Trainergespann Sebastian Fischer und Nenad Kuko hat seine Verträge beim Fußball-A-Ligisten MFC Phönix Mannheim für eine weitere Saison verlängert. „Wir sind sehr zufrieden und sahen daher keinen Grund, etwas zu ändern“, erklärt Fischer, der mit seinem Trainerkollegen Nenad Kuko nach dem Kreisliga-Abstieg im vergangenen Sommer die Stunde null einläutete.

„Wir haben eine Mannschaft aufgebaut mit A-Jugend-Spielern und Akteuren aus der zweiten Mannschaft. Wäre uns das Torwartproblem erspart geblieben, würden wir jetzt besser dastehen.“ Im Kreispokal vor der Saison hatte sich der etatmäßige Keeper Tim Diener verletzt, der nachverpflichtete 44-jährige Routinier Adnan Masic schlug sich mit Knieproblemen herum, so dass oftmals ein Feldspieler zwischen den Pfosten stand.

Der Club ist für Fischer und Kuko eine Herzensangelegenheit. „Ich bin jemand, der lebt den MFC Phönix – und Nenad auch“, bekennt sich Fischer zu seinem Verein, für den er einen Dreijahresplan ausgearbeitet hat. Nach dem Klassenerhalt in dieser Saison will man sich im zweiten Schritt in der Liga etablieren und nach oben orientieren und zum Abschluss dann um den Aufstieg mitspielen. Auch die Spieler des derzeitigen Kaders haben für die neue Saison im Herzogenried bereits zugesagt. wy

