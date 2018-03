Korkuts kleine Korrekturen

Anzeige

Stuttgart.Groß war die Skepsis unter den Fans des VfB Stuttgart, als der schwäbische Traditionsverein Ende Januar Tayfun Korkut als Trainer vorstelle. Der neue Mann war zuvor weder bei Hannover 96 noch beim 1. FC Kaiserslautern oder bei Bayer Leverkusen sonderlich erfolgreich, im Schnitt holte er mit seinen Mannschaften einen Punkt pro Partie – ein magerer Wert. Wenige Wochen nach seiner Vorstellung im Schwabenland sind die Kritiker verstummt: Korkut hat starke zehn Zähler in vier Partien geholt, am Samstag gelang dank des Treffers von Erik Thommy (13.) ein Sieg über Eintracht Frankfurt. Wie schon gegen Gladbach und in Augsburg gewannen die Schwaben 1:0, der VfB präsentierte sich außerordentlich stabil – dank Korkuts kleiner Korrekturen.

Die Taktik

„Wir müssen die Dinge möglichst einfach halten in einem festen System, in dem wir aber auch flexibel reagieren können“, sagt der Trainer. In der Grundausrichtung agiert der VfB in einem 4-4-2 und will erst einmal sicher stehen. Nur der FC Bayern (18) hat weniger Gegentore kassiert als der Aufsteiger (27). Auf Ballbesitz (in den letzten drei Spielen zwischen 32 und 40 Prozent) legt Korkut nicht viel Wert, stattdessen sollen Nadelstiche über die starken Spitzen Mario Gomez und Daniel Ginczek gesetzt werden. Das gelang zuletzt eindrucksvoll. Gegen Gladbach, Augsburg und Frankfurt gingen die Schwaben früh 1:0 in Führung. Danach konzentrierten sie sich auf die Defensive, im weiteren Spielverlauf stellte Korkut jeweils auf eine Fünferkette um und beorderte Holger Badstuber vom Mittelfeld ins Abwehrzentrum. So lief es auch gegen die Eintracht, die damit nicht zurechtkam. „Wir wussten, dass das passieren kann. Aber wir waren nicht in der Lage, Lösungen zu finden“, sagte der Frankfurter Danny da Costa. VfB-Sportvorstand Michael Reschke lobte im „ZDF-Sportstudio“: „Wie Tayfun Korkut während des Spiels die Taktik wechselt, das hat eine hohe Qualität. Er stellt die Mannschaft gut ein, führt und organisiert sie sehr stark.“ Kurzum: Es gibt eine klare Ordnung im VfB-Spiel. Jeder weiß, was er zu tun hat und bekommt vom Trainer nur ein paar Dinge mit auf den Weg. „Wir wollen der Mannschaft nicht zu viele Informationen geben“, sagt Tayfun Korkut.

Die Abwehr

Die Verteidigung war schon in der Hinrunde nicht das Problem der Stuttgarter, doch der Trainer festigte die Defensive mit ein paar marginalen Veränderungen. In der Innenverteidigung agieren die 21-jährigen Jungspunde Timo Baumgartl und Benjamin Pavard. Das Duo harmoniert prächtig. Vor allem der französische Nationalspieler Pavard ragt heraus, gegen Gladbach (77 Prozent), Augsburg (80 Prozent) und Frankfurt (80 Prozent) war er jeweils zweikampfstärkster Spieler. Pavard fühlt sich im Zentrum deutlich wohler als auf der Rechtsverteidigerposition, die nun wieder Andreas Beck bekleidet. Der ehemalige Hoffenheimer ist zwar weit davon entfernt, das Offensivspiel zu beleben. Korkut schätzt aber Becks Erfahrung – und die hilft in der Defensive.