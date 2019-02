Koschinat fordert Wille und Gier

Sandhausen.Die leise Hoffnung, dass der SV Sandhausen nach dem 3:0-Heimsieg gegen Bochum auch bei Aufstiegsaspirant 1. FC Union Berlin etwas Zählbares mitnehmen könnte, erfüllte sich nicht. Allein die Tatsache der Niederlage wurmte Trainer Uwe Koschinat weniger: „An der Alten Försterei haben in dieser Saison schon andere Mannschaften verloren.“ Vielmehr war es der eher schwache Auftritt in der ersten Hälfte: „Mich hat definitiv gestört, dass wir trotz vorheriger Analyse nicht die zu erwartende Zweikampfhärte der Berliner angenommen haben“, ärgerte sich der 47-Jährige.

Daheim gegen den SV Darmstadt 98 (Freitag, 18.30 Uhr) soll seine Mannschaft nun wieder das „Bochum-Gesicht“ der zweiten 45 Minuten zeigen. Der Wille und die Gier, gegen die Südhessen drei Punkte holen zu wollen, müsse vom Platz bis hoch auf die Tribünen spürbar sein.

Auch wenn Darmstadt in der Auswärtstabelle ganz hinten steht, hat der SVS-Cheftrainer keinen Zweifel an der Stärke der Elf von Dirk Schuster – gerade bei Standardsituation. Diese Erfahrung hatte der SVS im Hinspiel machen müssen, als er in der 90. Minute den 1:1-Ausgleich per Freistoß schlucken musste. Zu dieser Qualität komme noch die individuelle Klasse einiger „Lilien“.

Knipping und Karl fit

Personell wird sich gegenüber dem Berlin-Spiel mindestens auf zwei Positionen etwas ändern: Die bei Union gelb-gesperrten Rúrik Gíslason und Philipp Förster kehren mit ziemlicher Sicherheit in die Startelf zurück. Eher noch keine Option wird Tim Kister sein, auch wenn er am Samstag erstmals nach seinem Mittelfußbruch im Oktober wieder im Kader stand. Koschinat: „Kiste ist ein Spieler mit großer Zweitliga-Erfahrung und der ständigen Bereitschaft, alles reinzuwerfen. Deshalb, und weil wir bei der taktischen Ausrichtung einen weiteren großen Spieler auf der Bank haben wollten, war er in Berlin im Kader, obwohl er Nachholbedarf hat.“

Die in Berlin ausgewechselten Tim Knipping und Markus Karl hatten unter der Woche wieder normal mit der Mannschaft trainiert und stehen wie fast der gesamte Rest des Kaders für das Heimspiel gegen den SV Darmstadt 98 zur Verfügung. Einzig Nejmeddin Daghfous (Reha nach Kreuzbandriss) und Alexander Rossipal (Außenbandruptur) arbeiten noch individuell an ihrer Rückkehr auf den Trainingsplatz. ali/ü

© Mannheimer Morgen, Freitag, 15.02.2019