Kotke hält Hüttenfelds Abwehr dicht

Hüttenfeld.„Ich ärgere mich über jedes Gegentor!“, räumt Gerhard Kotke unumwunden ein. Doch Grund zum Ärgern gab es für den 30-jährigen Abwehrchef des C-Liga-Tabellenführers SG Hüttenfeld Gerhard Kotke am vergangenen Spieltag nicht – seine SGH siegte in Schwanheim mit 3:0. „Daran hatte auch Gerhard wieder enormen Anteil, der schon die ganze Saison über in der Abwehr überragend spielt“, zollt SGH-Trainer Jury Mai nicht nur wegen des starken Auftritts in Schwanheim seinem Defensivorganisator großes Lob. „Man darf dabei nicht vergessen, dass er auch im Spiel nach vorne mit seinen Pässen und langen Bällen für uns wichtig ist. Er harmoniert hervorragend mit unserem Kapitän Julius Klute“, betont Mai.

„Julius und ich unternehmen gemeinsam mit unseren Partnerinnen auch privat viel zusammen und mit Max Rhein spielt ja auch mein Schwager in der SGH-Abwehr, auch das klappt natürlich sehr gut. Was aber das Wichtigste bei uns ist, ist dass der Zusammenhalt in der gesamten Mannschaft sehr groß ist. In Hüttenfeld ist jeder Neue von Beginn an herzlich willkommen, das ist nicht überall so“, sagt der gebürtige Bremer, der in Niedersachsen aufwuchs und im Jahr 2000 ins Ried übersiedelte. „Vor der Runde hat ich schon überlegt aufzuhören, weil ich beruflich nach Fürth im Odenwald pendle und meistens erst nach 18 Uhr von der Arbeit nach Hause komme. Auch der Hausbau privat frisst viel Zeit. Aber dann hat mich Jury Mai angerufen, der zu dieser Saison die SGH als Trainer übernommen hat. Sein Konzept hat mir gefallen und hier mit Hüttenfeld wieder etwas zu erreichen, das hat mir dann schon sehr zugesagt und ich habe jetzt noch ein Jahr dran gehängt“, erklärt Kotke, der einer derjenigen, der der Sportgemeinde auch in der D-Liga die Treue hielt, nachdem er selbst noch die Zeiten in der damaligen Bezirksliga Süd (heute Kreisoberliga) und in der A-Liga miterlebt hatte.

„Zum Glück ist meine Frau Lena selbst die Tochter eines Fußballers und am Sportplatz groß geworden. Sie ist bei jedem Spiel mit dabei, wenn es geht“, gab es im Hause Kotke kürzlich dennoch eine Veränderung, denn am 8. November kam der zweite Sohn Luis zur Welt. „Am Wochenende war dann das Auswärtsspiel in Hammelbach und ich hatte schon überlegt, so kurz nach der Geburt daheim zu bleiben, aber meine Frau hat gesagt: ’Geh´du nur mal ruhig Fußball spielen‘“, weiß Kotke was er an seiner Lena hat, die nun neben dem erstgeborenen Toni (zwei Jahre) auch auf den kaum drei Wochen alten Toni aufpassen muss.

Dass die Hüttenfelder als C-Liga-Spitzenreiter mit 64 Toren wissen, wo das gegnerische Tor steht, ist dabei ein Faktor für den Erfolg, für den anderen stehen Kotke und die SGH-Abwehr die in 18 Spielen gerade einmal elf Gegentore zugelassen haben. „Zehnmal haben wir sogar zu Null gespielt. Wenn wir hinten zu Null spielen und vorne jemand die Tore für uns macht, damit die Mannschaft gewinnt, dann bin ich zufrieden“, geht der 30-jährige davon aus, dass die SGH am Sonntag im letzten Spiel des Jahres noch einmal ein spannendes Duell erwartet, wenn Eintracht Bürstadt II zu Gast ist.

