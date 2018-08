Kovac atmet auf

Drochtersen.Nach der Beinahe-Blamage des großen FC Bayern beim Dorfclub SV Drochtersen/Assel legte Niko Kovac (Bild) den Finger in die Wunde. „Das war ein Spiel, wie es im Pokal passiert, wie wir es aber nicht haben wollten. Wir waren handlungslangsam. Vom Kopf bis nach unten hat es gedauert“, kritisierte der Trainer des erfolgsverwöhnten deutschen Rekordmeisters aus München nach dem mit Ach und Krach erkämpften 1:0 (0:0)-Pokalsieg beim wacker dagegenhaltenden Nord-Regionalligisten. Dessen Mittelfeldakteur Jasper Gooßen stichelte nach dem großen Kampf der „Drosseln“ gegen den Top-Favoriten noch nach. „Unfassbar: Heute hat jeder von uns mit den Weltklassespielern der Bayern mitgehalten. Wir waren ebenbürtig.“

Was Frankfurt im Supercup (0:5) und der HSV (1:4) im Testmatch nicht schafften, machte die auch aus Handwerkern, Verkäufern und Studenten gebildete Elf des Viertligisten deutlich: An einem schwachen Tag sind auch die Bayern verwundbar. Und wäre Florian Nagel (33.) bei der lange Zeit besten Chance der Partie nicht freistehend an Manuel Neuer gescheitert, hätte das Undenkbare real werden können.

Stattdessen war Robert Lewandowski (81.) bei einer der wenigen guten Gäste-Aktionen kurz vor Schluss zur Stelle und ließ Kovac aufatmen. „Wir waren in der zweiten Halbzeit drückend überlegen, aber ich war heilfroh, dass es endlich 1:0 stand“, so der Ex-Profi. dpa

© Mannheimer Morgen, Montag, 20.08.2018