Kovac bremst Coutinho

München.Auch ein Weltklassespieler wie Philippe Coutinho erhält bei Niko Kovac zum Einstand keine Sonderrolle. Einen von vielen Fußballfans erhofften Kaltstart des neuen Bundesligastars wird es bei Bayern München im Bundesligaspiel beim FC Schalke 04 nicht geben. Der Trainer bremst den Anfang der Woche vom FC Barcelona ausgeliehenen Millionen-Kicker noch, der zwar mit großem Tatendrang, aber auch mit Konditionsrückstand in München ankam. Der 27 Jahre alte Offensivstar wird am Samstag (18.30 Uhr) auf der Ersatzbank sitzen, aber nicht in der Startelf auflaufen.

„Er ist noch nicht auf dem Fitnessniveau, das er braucht, um von Beginn an oder 90 Minuten zu spielen. Das hat er selbst gesagt“, sagte Kovac am Donnerstag nach Coutinhos dritter Trainingseinheit mit seinen neuen Teamkollegen. „Kein Risiko“ in puncto Verletzungen, lautet die Marschroute von Kovac, nachdem der brasilianische Nationalspieler im Sommer noch bei der Copa America im Einsatz war. „Er hat absolut Nachholbedarf, dem werden wir Rechnung tragen. Wir werden ihn mit Sicherheit nicht verheizen“, sagte Kovac.

Das große Thema vor dem Schalke-Spiel ist damit ein wenig kleiner geworden; ebenso die Debatte um Coutinhos beste Spielposition und eine mögliche Umstellung des Spielsystems durch Kovac. dpa

© Mannheimer Morgen, Freitag, 23.08.2019