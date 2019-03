Kovac lassen Rekorde kalt

München.Niko Kovac wiegte den Kopf hin und her. Bei aller Vorfreude auf den 80 Millionen Euro teuren Rekordeinkauf Lucas Hernández wollte der Trainer des FC Bayern lieber nicht zu viel in die Zukunft blicken. Die kostspieligen Transferaktivitäten für die neue Saison oder mögliche Verkäufe sollen den deutschen Fußball-Rekordmeister beim Kampf um das Double nicht ablenken. „Wir haben jetzt noch einige Zeit in dieser Saison und haben zwei Ziele. Wir wollen deutscher Meister und Pokalsieger werden“, sagte Kovac. Das „Wer, Wie, Wo, Was und Warum“ für die neue Saison sei erst ab dem 1. Juli relevant.

Bislang haben die Bayern insgesamt 115 Millionen Euro für den Verteidiger von Atlético Madrid und dessen französischen Nationalmannschaftskollegen Benjamin Pavard (VfB Stuttgart) für die neue Saison bezahlt – und die Ausgaben werden weiter steigen. Für den teuersten Umbruch der Club-Historie nimmt der FC Bayern wie nie zuvor Geld von seinem legendären Festgeldkonto. Gut denkbar, dass die Hernández-Bestmarke nicht allzu lange Bestand hat. „Er wird uns auf jeden Fall verstärken“, sagte Kovac.

Operation gut verlaufen

Das Kennenlernen mit dem teuersten Star im Luxus-Ensemble können Kovac & Co. vorziehen. Der 23-Jährige wird nach der laut seines künftigen Trainers „sehr, sehr gut“ verlaufenen Knieoperation die Reha in München absolvieren und nicht mehr für Madrid spielen können. „Wenn alles gut läuft, sollte er zum 1. Spieltag fit sein“, sagte Kovac über den vierten Franzosen in seinem Team. „Das heißt nicht zwangsläufig, dass er am ersten Trainingstag hier aufschlagen wird.“

Wer kommt bis dahin noch? Wer geht? All diese Fragen werden die Münchner in den letzten Wochen der Saison und darüber hinaus weiter beschäftigen. „Die extrem solide und kerngesunde finanzielle Lage des FC Bayern lässt ausreichend Spielraum für Veränderungen am Kader“, hatte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge schon vor dem Start der Shoppingtour verkündet. Der Fünfjahresvertrag für Hernández bis zum 30. Juni 2024 und ein geschätztes Jahressalär im zweistelligen Millionenbereich dürfte das Gesamtvolumen des Transfers auf über 150 Millionen steigen lassen.

Schmerzgrenzen, das ließ Uli Hoeneß bei seinem Auftritt vor wenigen Wochen bei Sport1 vor dem Achtelfinal-Aus in der Champions League gegen den FC Liverpool durchblicken, gibt es keine nominellen für den Bundesliga-Krösus. Wirtschaftlich unvernünftige Dinge werden die Münchner im Wettrüsten von Europas Elite nicht machen. Aber eine neue Bayern-Ära auf dem Transfermarkt ist längst eingeleitet. Wenngleich auch schon die 40 Millionen Euro für Javi Martínez im Sommer 2012 in einem weniger erhitzten Marktumfeld eine besondere Marke waren. Teurer war bis zum Mittwoch beim FC Bayern nur Corentin Tolisso vor der Saison 2017/18 für 41,5 Millionen Euro.

Hernández kann wie Pavard außen und innen in der Abwehr spielen. Niklas Süle (23) ist als Bayern-Innenverteidiger der Mann für die Zukunft, die neuen Verteidigerkollegen könnten das Kalkül von Jérôme Boateng (30) und Mats Hummels (30) beeinflussen. Boateng wäre fast schon vor dieser Saison zu Paris Saint Germain gewechselt. Kovac wollte seine Gedankenspiele zu diesem Thema am Donnerstag nicht verraten. Für ihn zählt ein Sieg am Samstag in Freiburg – auch als Vorbereitung für den BVB: „Wir wollen als Tabellenführer in das Spiel gegen Dortmund gehen und dann hat Deutschland das, was man sich immer erhofft: einen Clásico auf Augenhöhe.“

Weiterhin fehlen wird Arjen Robben. Der 35-Jährige pausiert seit nunmehr vier Monaten. Am Saisonende verlässt der Flügelspieler den deutschen Fußball-Rekordmeister nach zehn Jahren. Es sei schwierig einen Zeitpunkt oder ein Datum für das Comeback zu nennen, sagte Kovac. „Er fühlt sich nicht so, dass er am Mannschaftstraining teilnehmen oder spielen kann“, sagte Kovac. Er hoffe, dass der Niederländer bei den ausstehenden acht Liga- und drei Pokalpartien noch oft auflaufe.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 29.03.2019