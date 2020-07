Kovac unterschreibt im Fürstentum

Monaco.Vor der Glitzerkulisse der Côte d’Azur feiert Niko Kovac sein Trainer-Comeback. Mehr als acht Monate nach seinem Aus beim FC Bayern wird der 48-Jährige neuer Coach von AS Monaco und soll den französischen Fußball-Erstligisten wieder zu einem Spitzenteam formen. Der Kroate, der bis November 2019 beim deutschen Meister gearbeitet hatte, unterschrieb einen Dreijahresvertrag, wie der Club am Sonntagabend bestätigte. Zuvor hatte die französische Zeitung „L’Équipe“ darüber berichtet. Nach zwei enttäuschenden Spielzeiten soll Kovac Frankreichs Meister von 2017 wieder auf Kurs bringen. Der 48-Jährige löst den Spanier Robert Moreno ab, der den Posten erst zum Jahreswechsel übernommen hatte.

Kovac wird laut Vereinsangaben an diesem Montag sein erstes Training im La Turbie Training Center leiten. Der Kroate war am 3. November 2019 nach einem 1:5 bei Eintracht Frankfurt als Chefcoach des deutschen Rekordmeisters FC Bayern freigestellt worden. Der 48-jährige Kovac hatte vor der Corona-Zwangspause angekündigt, dass er ein Engagement im Sommer anstrebe. „Ich weiß auch, dass es nach dem FC Bayern kaum Größeres gibt“, hatte er damals gesagt. In der Vorsaison hatte er mit den Bayern noch die Meisterschaft und den DFB-Pokal gewonnen; ein Jahr zuvor machte er Eintracht Frankfurt zum Pokalsieger. Gerüchte um Nachfolgejobs gab es nach seinem Aus an der Isar viele. Bereits wenige Wochen danach wurde er schon in der Premier League gehandelt, unter anderem beim FC Arsenal. Auch über ein mögliches Engagement bei Borussia Dortmund war spekuliert worden; bei seinem Ex-Club Hertha BSC winkte Kovac ab. Für die Zeit nach den Bayern hatte der Kroate auch mit einer Station im Ausland geliebäugelt – jetzt könnte es die Mittelmeerküste werden.

Im Fürstentum hat der 48-Jährige viel Arbeit vor sich. Nach Platz 17 in der Spielzeit 2018/19 enttäuschte der AS Monaco auch in der wegen der Coronavirus-Pandemie abgebrochenen vergangenen Saison. Der Champions-League-Halbfinalist von 2017 schloss die abgelaufene Spielzeit in der Ligue 1 nur als Neunter ab. Viel Vorbereitungszeit bleibt Kovac nicht: Die Saison in Frankreich startet am 23. August.

Die Lokalzeitung „Monaco Matin“ sieht in der Verpflichtung des neuen Trainers einen logischen Schritt. Die Entlassung des ehemaligen spanischen Kurzzeit-Nationalcoaches Moreno erfolgte zudem kurz nach der Ernennung von Paul Mitchell zum Sportdirektor. Mitchell und Kovac haben beide eine Vergangenheit im Fußball-Bereich von Red Bull. Der Engländer Mitchell sei angeworben worden, um dem sportlichen Projekt der Monegassen eine neue Dimension zu verleihen, und sollte deshalb einen neuen Trainer vorschlagen. Zuvor hatten weder der frühere Weltklasse-Profi Thierry Henry noch der wiedergeholte Meistertrainer Leonardo Jardim mit dem erhofften Erfolg in Monaco gearbeitet. dpa

