Krawalle in Istanbul

Istanbul.Nach den Krawallen beim Stadtderby der türkischen Fußballclubs Fenerbahce und Besiktas Istanbul ist der mutmaßliche Haupttäter festgenommen worden. Der Mann soll am Donnerstagabend Gäste-Coach Senol Günes beworfen und verletzt haben. Das berichtete der Sender „CNN Türk“. Besiktas-Trainer Günes war im Pokalhalbfinal-Rückspiel der Stadtrivalen von einem Gegenstand am Kopf getroffen und verletzt worden. Nach Medienberichten musste eine Wunde mit mehreren Stichen genäht werden. Laut der Zeitung „Takvim“ gab der festgenommene Mann zu, ein Messer geworfen zu haben. Er habe aber nicht bewusst auf Günes gezielt. Der Vorfall löste in der Türkei große Empörung aus. Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan sprach von einer „Verschwörung“. Besiktas-Präsident Fikret Orman sprach nach dem Spiel, das beim Stand von 0:0 abgebrochen wurde, von einer „Sicherheits-Schwäche“ im Stadion. Spieler seien von Sicherheitskräften noch im Tunnel auf dem Weg zu den Umkleiden angegriffen worden. dpa