Kroos-Gala beim Clásico

Madrid.So viel Anerkennung bekommt auch ein Toni Kroos nicht jeden Tag. Für die Bilder, mit denen der deutsche Nationalspieler von Real Madrid auf Instagram den 3:1-Sieg im Clásico beim FC Barcelona feierte, gab es in wenigen Stunden mehr als 800 000 „Gefällt-mir“-Herze. „Großartig“ und „Man of the match“, lobten die Fans. „Kroos hat Real im Camp Nou mit seiner besten Fassung angeführt“, schrieb am Sonntag die Fachzeitung „AS“. Kontrastprogramm derweil in Barcelona: Das dritte sieglose Liga-Spiel in Serie löste im Club von Superstar Lionel Messi Unruhe aus.

Den Erfolg hatte Madrid nach zwei Heim-Pleiten – dem 0:1 gegen Liga-Neuling FC Cádiz und dem 2:3 zum Champions-League-Auftakt gegen Donezk – und vor dem Königsklassen-Duell am Dienstag bei Borussia Mönchengladbach dringend nötig. Trainer Zinedine Zidane stand nämlich laut Medien kurz vor dem Rauswurf.

Wegen der sensationellen Niederlage im ersten Match gegen Donezk ist das Spiel bei Gladbach für Zidane und Real allerdings ein weiteres „Finale“. Bei einer neuen Niederlage droht dem spanischen Rekordmeister das Aus in der Vorrunde. Das weiß auch Kapitän Sergio Ramos: „Wir dürfen noch nicht protzen. Das waren nur drei Punkte“, sagte der Abwehrchef.

