KSC auf der Überholspur

Osnabrück.An Auswärtsreisen nach München, Dortmund oder Leipzig denkt beim Karlsruher SC noch niemand. Er hoffe, dass man sich „nächstes Jahr hier an gleicher Stelle wieder treffen“ werde, sagte Trainer Christian Eichner nach dem 2:1 (0:1) seiner Mannschaft beim VfL Osnabrück am Samstag – und meinte damit ziemlich sicher die 2. Fußball-Bundesliga. Auch Siegtorschütze Philipp Hofmann wollte über nichts anderes als den Klassenverbleib reden. Dabei werfen die aktuelle Erfolgsserie der Badener und der Blick auf die Tabelle durchaus die Frage auf: Wo soll das eigentlich noch hinführen?

Erstmals seit mehr als 15 Jahren gewann der KSC nun wieder vier Zweitliga-Partien in Serie. Mit diesem beeindruckenden Zwischenspurt baute er seine Punktzahl nach dem schwachen Saisonstart innerhalb eines Monats von vier auf 16 aus, liegt nach zehn Spieltagen nun überraschend weit vor den Abstiegs- und stattdessen plötzlich sogar dicht hinter den Aufstiegsplätzen. „Wenn du das Glück so ein bisschen auf deiner Seite hast, gewinnst du solche Spiele“, sagte Coach Eichner nach der umkämpften Partie in Osnabrück. Bei den Niedersachsen wurde neben Torhüter Marius Gersbeck auch Torjäger Hofmann einmal mehr zum Matchwinner.

Gersbeck als starker Rückhalt

Nicht einmal eine Minute, nachdem Karlsruhes Keeper bei einer Großchance des Osnabrückers Luc Ihorst glänzend pariert hatte, traf der beste Stürmer der Badener auf der Gegenseite zum umjubelten Auswärtserfolg (89.). „Wir haben einfach dran geglaubt, und ich wusste, dass wir noch eine Chance bekommen“, sagte Hofmann. „Dass wir Spiele drehen können, haben wir schon oft bewiesen. Das zeigt einfach den Charakter der Mannschaft.“

Osnabrücks Timo Beermann hatte nach einem Freistoß das erste Tor erzielt (28.). In der Folge verpassten es die Niedersachsen jedoch nachzulegen. So blieb der KSC im Spiel und kam durch Dominik Kother zum Ausgleich (77.). In einer spektakulären Schlussphase traf dann auch noch Hofmann – zum fünften Mal in dieser Saison und zum fünften Sieg des KSC. dpa

