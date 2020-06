KSC: Eichner dicht vor neuem Vertrag

Karlsruhe.Womöglich kann sich Christian Eichner über einen Cheftrainer-Vertrag beim Fußball-Zweitligisten Karlsruher SC sogar früher freuen als über den Klassenerhalt. Dass der 37-Jährige der richtige Mann am richtigen Ort ist, steht für Sportchef Oliver Kreuzer jedenfalls fest. Seine Einschätzung wurde dank des immens wichtigen 2:1-Siegs im Derby gegen den VfB Stuttgart am Sonntag noch einmal bekräftigt.

„Ich denke, dass wir uns noch vor Saisonende einig werden und Christian und Zlatan (Eichners Assistent Bajramovic, d. Red.) ihre neuen Verträge beim KSC unterschreiben werden“, sagte Kreuzer. Zuvor hatte er bestätigt, dass er sich durchaus vorstellen könne „mit Christian auch in die Dritte Liga zu gehen“. Vom drohenden Abstieg hat sich der Club nun ein kleines bisschen entfernt. Am Mittwoch in Regensburg gilt es für den Aufsteiger nachzulegen. dpa

