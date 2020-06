KSC jubelt, VfB zittert

Karlsruhe.Ein vermeintlich harmloser Kullerball traf den VfB Stuttgart letztlich mitten ins Herz. Durch ein kurioses Tor von Lukas Fröde aus dem Getümmel heraus verloren die Schwaben das Baden-Württemberg-Derby beim Karlsruher SC mit 1:2 (1:1). Damit kassierten sie einen bitteren Rückschlag im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga.

Wieder mal gegen einen klaren Außenseiter. Wieder mal auswärts, wo der VfB in dieser Saison bislang nur 17 von 48 möglichen Punkten geholt hat. „Das tut natürlich weh“, räumte Trainer Pellegrino Matarazzo nach der ersten Stuttgarter Derby-Niederlage gegen den KSC seit 13 Jahren ein. In der 72. Minute war der entscheidende Gegentreffer gefallen. „Das ist im Großen und Ganzen zu wenig, das ist nicht unser Anspruch“, pflichtete Mittelfeldspieler Philipp Klement bei: „Der Aufstieg ist noch nicht verspielt.“

Heidenheim rückt näher

Bei noch drei verbleibenden Partien liegt der VfB als Tabellendritter allerdings nur noch einen Punkt vor dem Vierten aus Heidenheim. Der direkte Wiederaufstieg ist in akuter Gefahr – auch wenn der zweitplatzierte Hamburger SV auch nur einen Zähler mehr hat.

Der KSC hingegen sprang dank seines Coups aufgrund des knapp besseren Torverhältnisses auf den Nicht-Abstiegsplatz 15 und holte sich nach zuvor vier sieglosen Partien in Folge neues Selbstvertrauen für den Schlussspurt. „Ich bin unfassbar stolz auf meine Mannschaft“, sagte Coach Christian Eichner und konnte sich einen kleinen Seitenhieb in Richtung des Stuttgarter Sportdirektors Sven Mislintat nicht verkneifen: „Ich habe der Mannschaft die Videobotschaft weitergeleitet, in der die klare Ansage Richtung Karlsruhe kam, die drei Punkte mitzunehmen. Das war Ansporn für uns, jeden Tag an die Grenze zu gehen. Genau das hat die Mannschaft heute gezeigt.“

Keine sieben Minuten dauerte es, da traf ausgerechnet der Ex-Stuttgarter Marvin Wanitzek nach einem Fehlpass von Marcin Kaminski zur Karlsruher Führung. Für die Schwaben reichte es nur zum Ausgleich durch einen Foulelfmeter von Nicolas Gonzalez (35.) nach einem Foul von Manuel Stiefler an Silas Wamangituka. In den zweiten Durchgang starteten die Gäste zwar schwungvoll, Wamangituka (48.) und Klement (49.) vergaben aber. Stattdessen traf Fröde auf der Gegenseite zum 2:1 für den KSC. dpa

