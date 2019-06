KSC-Profis werden ausgegliedert

Die blauen Abstimmungskarten waren beim KSC am meisten gefragt. © dpa

Karlsruhe.Ein blau-weißer Bus im Stil der 50er Jahre bekommt ein modernes Design verpasst und wechselt auf die Überholspur: Mit einer solchen Präsentation hat der Karlsruher SC seinen Mitgliedern die Ausgliederung schmackhaft gemacht – und genau so soll es dem Zweitligisten nach dem mit 88,2 Prozent klar positiv ausgefallenen Votum künftig ergehen. Mit der Ausgliederung der Fußballabteilung in eine Kapitalgesellschaft wird der Traditionsclub nach Vorstellung seiner Verantwortlichen schneller, moderner und vor allem finanzstärker.

„In der heutigen Situation des Profifußballs geht es ohne Kapital einfach nicht mehr. Ich bin stolz auf unsere Mitglieder, dass sie das erkannt haben“, sagte KSC-Präsident Ingo Wellenreuther bei hochsommerlichen Temperaturen vor fast 900 Mitgliedern am Samstag im Wildparkstadion. Rund zehn Millionen Euro frisches Geld erhoffen sich die KSC-Bosse.

Aktien erst im nächsten Jahr

„Jetzt muss der Beschluss vollzogen, das bedeutet, formal durchgeführt werden“, kündigte Wellenreuther den nächsten Schritt an. Die Ausgliederung in eine GmbH & Co KGaA (Kommanditgesellschaft auf Aktienbasis) möchte der ehemalige Uefa-Cup-Halbfinalist bis Ende August realisieren. „Denn wenn man so etwas innerhalb der ersten acht Monate des Jahres über die Bühne bringt, kann die Ausgliederung bereits zum 1. Januar des laufenden Jahres wirken“, betonte der Jurist.

„Mit einer Ausgabe von Aktien noch in diesem Jahr ist realistischerweise nicht mehr zu rechnen“, sagte Geschäftsführer Michael Becker. Er betonte noch einmal, dass der KSC eine breite Streuung der Aktien erreichen will. „Die Mitglieder und Fans werden wir als erstes mit ins Boot nehmen“, sagte er. Laut Gesellschaftsvertrag darf jedoch kein Investor mehr als 25 Prozent der Gesellschaft ohne Zustimmung der Mitglieder des Stammvereins erwerben. Die neuen Aktien werden vermutlich zwischen 50 und 100 Euro kosten. dpa

