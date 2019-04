KSC verliert das Spitzenspiel

Wiesbaden.Der Karlsruher SC hat das Spitzenspiel der 3. Fußball-Liga gegen den SV Wehen Wiesbaden verloren und steht sieben Spieltage vor dem Saisonende nicht mehr auf einem direkten Aufstiegsplatz. Die Badener kassierten ein 0:2 (0:0) und rutschten punktgleich mit Wehen auf Rang drei der Tabelle zurück. Für die Gastgeber trafen Manuel Schäffler (48. Minute) und Niklas Schmidt (87.). Für Karlsruhe war es die zweite Auswärtsniederlage der Saison.

Die 7451 Zuschauer in Wiesbaden sahen in der ersten Halbzeit eine von beiden Teams phasenweise hart geführte Partie, in der es wenig Raum für spielerische Momente gab. Die größte Chance des KSC in hatte Manuel Stiefler (43.), der eine Vorlage von Christoph Kobald aus kurzer Distanz vorbeischob. dpa

