Kunstschütze Harit blüht weiter auf

Gelsenkirchen.Vom Sorgenfall zum Erfolgsgaranten. Mit seinem Siegtreffer zum 2:1-Erfolg über Mainz 05 in der ersten Begegnung des fünften Spieltages in der Fußball-Bundesliga avancierte Amine Harit zum Matchwinner des FC Schalke 04, wo der 22 Jahre alte Marokkaner vor Wochen noch auf dem Abstellgleis gestanden hatte. „Am Ende können wir uns bei Amine bedanken“, sagte Abwehrspieler Benjamin Stambouli. Selbst der Kontrahent lobte. Man habe „durch eine herausragende Einzelleistung“ von Harit das Spiel noch verloren, befand FSV-Coach Sandro Schwarz am Freitagabend. „Das ist ärgerlich.“

Schon die 1:0-Führung durch den Ex-Mainzer Suat Serdar (36.) hatte Harit mit einem feinen Pass in die Schnittstelle der 05er Abwehr eingeleitet. Mit dem Siegtor bescherte er seinem Club den dritten Erfolg nacheinander. Fans und Spieler feierten danach ausgelassen den vorübergehenden Sprung auf den zweiten Tabellenplatz, wissen ihn aber korrekt einzuordnen. „Die zweite Hälfte war 40 Minuten lang nicht gut, wir waren im Ballbesitz sehr fehlerhaft und fahrig. Es war insgesamt keine gute Partie von uns“, kritisierte Schalke-Trainer David Wagner.

Das Resümee des 47-Jährigen fiel sehr gemischt aus. Erst in den letzten fünf Minuten sei wieder „extrem viel Energie im Stadion“ gewesen. „Die Nordkurve war voll da. Und ich habe den Willen gespürt, dass wir dieses Spiel noch gewinnen können – und das hat Amine dann mit diesem genialen Moment geschafft.“

Nach dem 1:1 durch den kurz zuvor eingewechselten Karim Onisiwo (75.) keimte bei den in dieser Phase drückend überlegenen Rheinhessen Hoffnung auf einen Punktgewinn auf, die erst Harit zunichte machte. Schon fünf Tage zuvor beim 5:1 in Paderborn hatte er mit einem Doppelpack geglänzt. „Es war ein tolles Tor, aber man muss auch Glück dabei haben“, sagte er. Gründe für sein befreites Auftreten und seinen krassen Wandel seit Saisonbeginn sieht Harit vor allem in der Geburt seiner Tochter Alijah im Mai und der Unterstützung von Trainer Wagner.

„Er gibt mir viel Selbstvertrauen. Und wenn du ein Baby bekommst, hast du mehr Verantwortung. Das ändert die Sichtweise“, so der 22-Jährige. Zudem seien die Geschehnisse um den Verkehrsunfall mit Todesfolge vor einem Jahr in seiner Heimat aufgearbeitet. „Jetzt bin ich frei im Kopf, fokussiert und arbeite viel. Das ist der Lohn.“

„Wir sind zusammengerückt“

„Wir haben Spaß auf dem Platz“, meinte Serdar, der einen neuen Teamgeist beschreibt: „Wir sind als Mannschaft zusammengerückt, jeder kämpft für jeden. Das hat man gerade nach dem Gegentor gesehen. Jetzt bin ich einfach nur glücklich, dass uns der Start mit zehn Punkten aus fünf Spielen gelungen ist.“ dpa

