Kurz vor der Verzweiflung

Suspendiert: Lewis Holtby. © dpa

Hamburg.Hannes Wolf versuchte, möglichst locker zu wirken. Hochkonzentriert, aber spürbar angespannt erklärte der Trainer des erstmals unter ihm aus den Aufstiegsrängen der 2. Fußball-Bundesliga gestürzten Hamburger SV, wie er den einstigen Favoriten doch noch zurück ins Oberhaus führen will. Erste Maßnahme: Ein Trainingslager vor dem Heimspiel gegen Ingolstadt (Samstag). „Bisher waren wir die Gejagten. Jetzt müssen wir jagen und auch so auftreten. Auf diese neue Rolle wollen wir uns einschwören“, sagte Wolf am Tag nach der 0:2-Pleite bei Union Berlin, durch die der HSV auf den vierten Rang zurückfiel.

Zuletzt hatte sich der Traditionsverein zum Gespött gemacht und in den Verzweiflungsmodus geschaltet. Zur größten sportliche Krise unter dem angeschlagenen Trainer Wolf kam noch die Suspendierung von Streikprofi Lewis Holtby, der auf die Berlin-Reise verzichtete, weil er nicht von Beginn an spielen sollte.

„Das ist Wahnsinn“, fasste HSV-Sportvorstand Ralf Becker die Posse um die Verweigerungshaltung des Ex-Nationalspielers zusammen. Holtby wird definitiv nie wieder Teil des HSV-Profiteams sein – auch wenn der 28-Jährige mit einem reumütigen Statement über die sozialen Netzwerke eine „Kurzschlussreaktion“ eingestanden hat. dpa

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 30.04.2019