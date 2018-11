Kurze Verschnaufpause

München.Chefkritiker Uli Hoeneß verließ die Arena diesmal mit einem breiten Lächeln. In höchster Bedrängnis hatte Trainer Niko Kovac das Fußball-Starensemble des FC Bayern zu der Reaktion geführt, die der Präsident mit seiner „Slapstick“-Schelte gefordert hatte. „Ich hoffe, dass das ein Befreiungsschlag ist“, resümierte Kovac.

Diese erlösende Münchner Champions-League-Nacht soll auch für ihn persönlich zum Wendepunkt werden. „Die Spieler sehen, dass das, was wir ihnen an die Hand geben, schon sinnvoll ist. Nur sie müssen es eben 90 Minuten mit Leben füllen“, fasste Kovac zusammen.

Eine übergroße Erleichterung war Kovac nach dem 5:1 (3:0) gegen Benfica Lissabon und dem vorzeitigen Achtelfinaleinzug nicht anzusehen. Stattdessen ist der nach Wochen mit heftiger Kritik gereizte Kroate anscheinend zum Jetzt-erst-recht entschlossen. Auf der Jahreshauptversammlung am Freitag werden sich auch Hoeneß und Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge wieder verbal positionieren müssen. „Ich bin sehr zufrieden“, lautete Hoeneß’ knapper Kommentar am Dienstagabend nach dem nächsten Schritt zum Gruppensieg.

Einige Nackenschläge bekommen

Nach den Spekulationen über Nachfolger im Vorfeld der Partie befreite sich Kovac mit einem Sieg, wie es einst Louis van Gaal als Bayern-Trainer im Dezember 2009 geglückt war. Vor dem letzten Gruppenspieltag bei Juventus Turin war die Entlassung des Niederländers ausgemachte Sache. Doch das 4:1 in Italien war die Wende im Wirken van Gaals. Am Saisonende gab es als Trophäen Meisterschale und DFB-Pokal, dazu den Einzug ins (gegen Inter Mailand verlorene) Champions-League-Finale.

„Eine große Mannschaft, große Spieler, stehen auf, wenn es schwierig ist“, sagte Arjen Robben. Aber der betagte Bayern-Jahrgang 2018/19 ist eben auch eine Mannschaft, in der es offenkundig eine Opposition gegen Kovac gibt. „Man sprach von Vieren, die gegen uns seien, aber man sprach nicht von denen, die auf unserer Seite sind“, widersprach der kämpferische Kovac diesmal nicht den Berichten über Misstöne.

Kovac wertete den Auftritt als klares Votum für sich. Die vor 70 000 Zuschauern zelebrierte Umarmung von Franck Ribéry nach dessen Auswechslung war das sichtbarste Zeichen dafür. „Dieser Sieg ist schön für die Gemütslage. Wir haben in den letzten Wochen immer wieder Nackenschläge bekommen“, sagte Kovac. Seine Jobgarantie wurde verlängert. „Selbstverständlich“ werde Kovac auch am Samstag im Ligaspiel in Bremen auf der Bank sitzen, versicherte Sportdirektor Hasan Salihamidzic. „Die Mannschaft hat die Antwort auf dem Platz gegeben. Sie hat wieder wie Bayern München gespielt“, sagte der kleinste der Münchner Bosse. Die Doppelpacks von Robben und Robert Lewandowski sowie ein Treffer von Ribéry retteten Kovac – Stand jetzt. Denn schon eine Enttäuschung des Tabellenfünften gegen Verfolger Werder brächte alles neu ins Wanken – oder gleich zum Umsturz? „Wenn du Samstag nicht gewinnst, ist wieder Unruhe“, bemerkte Robben.

In „stürmischen Zeiten“, wie es Thomas Müller nannte, beförderte Kovac den Stimmungsumschwung im taktischen und personellen Bereich. Er zeigte echte Trainerqualitäten. Die Doppelsechs Joshua Kimmich/Leon Goretzka brachte mehr Stabilität. Müller setzte als Freigeist im offensiven Mittelfeld Akzente. Ein „guter Zug des Trainerteams“ sei das gewesen und „für die Zukunft eine gute Idee“, sagte Kovac.

