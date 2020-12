Labbadia außer sich

Freiburg.Restlos bedient stapfte Bruno Labbadia in seinem hellbraunen Mantel über den Rasen. Nach der nächsten trostlosen Vorstellung von Hertha BSC am Ende eines enttäuschenden Jahres 2020 hatte auch sein zum Glücksbringer erkorenes Kleidungsstück ausgedient. „Heute haben wir ein Gesicht gezeigt, was überhaupt nicht funktioniert. Der eine oder andere meint, dass er sein Ding alleine durchziehen kann“, schimpfte Labbadia nach dem deutlichen 1:4 (0:1) beim SC Freiburg.

Mit 13 Punkten aus 13 Spielen hängen die Berliner in der kurzen Winterpause der Fußball-Bundesliga im Tabellenkeller fest. „Mich ärgert weniger, wo wir gerade stehen. Mich ärgert mehr, wo wir hätten stehen können“, ergänzte der Berliner Coach. Das Traumziel Europa ist ganz weit weg. Und im neuen Jahr wartet gleich am 2. Januar das große Krisentreffen mit dem Tabellenletzten FC Schalke 04. „Wir müssen nach der Winterpause besser zurückkommen“, sagte Herthas Maximilian Mittelstädt beim TV-Sender Sky.

Speziell die erste Halbzeit ärgerte Labbadia mächtig. Da habe man gesehen, „wie man es nicht machen soll“. So reichten 20 gute Minuten nach der Pause nicht aus, um einen Punkt aus dem Schwarzwald-Stadion zu entführen. Freiburg dagegen vergrößerte durch das fünfte Spiel nacheinander ohne Niederlage den Abstand auf die Abstiegsregion. dpa

