Labbadia: „Man muss Ziele haben“

Berlin.Vom Abstiegskampf in den Europapokal dank des besten Bruno Labbadia, den es je gab? Der 54-Jährige könnte es möglich machen, dass Hertha BSC nach Monaten der Krise, des Chaos und der Zerwürfnisse am Ende dieser ungewöhnlichen Saison einen kaum für möglich gehaltenen internationalen Platz in der Fußball-Bundesliga einnimmt. „Vielleicht geht ja noch was nach oben, der Abstand ist bei vier Punkten nicht so groß“, sagte Torwart Rune Jarstein. „Da ist noch einiges möglich“, meinte Mittelfeldmann Maximilian Mittelstädt.

Und was sagt der Trainer, der in seinen bisherigen vier Spielen drei Siege ohne Gegentor feierte und ein Unentschieden? „Prinzipiell haben wir überhaupt keine Probleme, nach vorne zu schauen, wenn die Möglichkeit da ist. Da würden wir uns nie verschließen, weil das ja unser Ziel ist. Man muss Ziele haben“, betonte Labbadia. Bis zum Spiel gegen den FC Augsburg, das der Berliner Club trotz eines Leistungseinbruchs in der zweiten Halbzeit mit 2:0 gewann, sei er komplett nur darauf fixiert gewesen, „wie wir die Punkte schaffen“.

Mit üppigen zehn Zählern aus den ersten Partien nach der Corona-Zwangspause, in der Labbadia das Team übernommen hat, hatte keiner bei der Hertha gerechnet. „Dafür war zu viel Durcheinander da“, betonte Labbadia – der vierte Trainer in dieser Saison, unter seinen Vorgängern auch Jürgen Klinsmann, der ehemalige Bundestrainer, der sich nach nicht mal 80 Tagen aber wieder verabschiedet hatte.

3:0 bei der TSG Hoffenheim, 4:0 im Stadtderby gegen Union Berlin, 2:2 in Leipzig, das 2:0 gegen Augsburg und jetzt geht’s zu Borussia Dortmund. „Wenn man sich unser Restprogramm anschaut, wissen wir umso mehr, wie wichtig diese Punkte waren“, sagte Labbadia. dpa

