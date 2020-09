Ladenburg reitet auf der Welle

Mannheim.Vom Aufsteiger der Vorsaison zum plötzlichen Aufstiegsaspiranten? Der FV Ladenburg hat in der Fußball-Kreisliga einen furiosen Auftakt hingelegt. Drei Spiele, drei Siege – Hochkaräter wie Wallstadt (5:2) oder auch Leutershausen (4:2) wurden aus dem Weg geräumt. Der Lohn ist die Tabellenführung.

„Mit so einem Start haben wir hier nicht unbedingt gerechnet. Das Auftaktprogramm war heftig, daher dachte ich ehrlichweise nicht, dass wir nach drei Spieltagen Spitzenreiter sind“, gibt FV-Trainer Jörg Höpfner zu. Er fühlt sich in der aktuellen Rolle aber auch nicht unwohl: „Wir genießen das momentan extrem, es fühlt sich einfach gut an. Wir sind eine eingespielte Truppe, die Stimmung passt, hoffentlich trägt uns das noch eine Weile.“

Dabei hatten die Römerstädter noch vor Saisonbeginn einen herben Abschied zu vermelden. Mit Stürmer Lars Leonhardt verließ der Topscorer die Mannschaft, er wechselte ligaintern zum TSV Neckarau. „Er ist zurück zu seinem Heimatverein, das hat jeder verstanden, keiner nimmt es ihm übel. Klar war das ein bitterer Schlag, wir haben aber zum Glück viele Jungs, die extrem torgefährlich sind“, sagt Höpfner. Allen voran Mittelfeld-Spieler Tobias Baumann, der in den bisherigen Partien schon fünfmal traf.

Ausgeglichenheit als Trumpf

Statt auf Neuzugänge setzt Coach Höpfner jetzt also auf das Kollektiv: „Wir haben 15 bis 16 Spieler, die alle von Beginn an spielen könnten. Das ist ein grandioser Vorteil, so haben wir auch immer die Option noch einmal ordentlich Fahrt innerhalb des Spiels aufzunehmen und den Hebel umzulegen“, freut sich der Trainer über seinen ausgeglichenen Kader.

Bei aller Euphorie – vom Thema „Aufstieg“ will in Ladenburg keiner etwas hören. Das gesicherte Mittelfeld bleibt das Ziel, so viele vermeintliche Favoriten wie möglich sollen geärgert werden. „Wir schwimmen jetzt auf dieser Welle, solange es geht. An Größeres denkt hier noch keiner, das ist logischerweise auch noch zu früh“, bleibt Höpfner realistisch und fokussiert sich lieber auf den nächsten Gegner.

Am Sonntag gastieren die Römerstädter beim FC Hochstätt Türkspor. Auf dem Papier ist der FV klarer Favorit, auch wenn der kommende Gegner ganz solide in die neue Runde startete. Höpfner ist gewarnt: „Hochstätt hat jüngst Friedrichsfeld mit 4:1 geschlagen, die darf also keiner unterschätzen. Grundsätzlich darf man in dieser engen Liga niemanden auf die leichte Schulter nehmen. Sollten wir aber unsere zuletzt gezeigten Leistungen bestätigen, dann habe ich für Sonntag ein gutes Gefühl.“ bah

© Mannheimer Morgen, Freitag, 25.09.2020