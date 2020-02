Lage bei Bremen spitzt sich zu

Wieder eine Chance weniger: Für Bremen und Florian Kohfeldt wird es eng. © dpa

Bremen.Die düstere Prognose kam vor den beiden bislang wichtigsten Spielen seiner Trainerkarriere von Florian Kohfeldt persönlich. Gelingt dem Coach des stark abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten Werder Bremen nicht die Wende, wird der zweite Abstieg nach 1980 immer wahrscheinlicher und auch der Coach dürfte dann kaum zu halten sein. „Wir müssen gegen Frankfurt und in Berlin punkten, um realistische Chancen zu haben, in der Klasse zu bleiben. Da gibt es keine Ausreden“, sagte der Trainer des Tabellen-17. am Samstag nach der 0:2-Heimniederlage gegen Borussia Dortmund.

Die Situation an der Weser ist nach der neunten Niederlage aus den vergangenen zehn Ligaspielen „dramatisch“. Kohfeldt macht keinen Hehl daraus. „Es werden immer weniger Spiele, wir haben wenig Zeit“, sagte der Trainer des Jahres 2018. Wenn es auch in den nächsten beiden Partien gegen die Eintracht am Sonntag und bei Hertha BSC sechs Tage später nichts Zählbares gibt, könnte es das auch für den 37-Jährigen gewesen sein. „Was dann wäre, würden wir dann besprechen“, betonte Kohfeldt. „Entscheidende Wochen, was mich angeht, kann ich nicht ausrufen. Das müsste jemand anders tun.“

Gemeint ist damit Sportchef Frank Baumann. Der frühere Nationalspieler wiederholte nach weiteren Negativrekorden durch das 0:2 gegen den BVB aber vorerst sein Treuebekenntnis zu Kohfeldt: „Wir diskutieren mit dem Trainer, wie wir die Situation bewältigen können. Wir reden weiter mit dem Trainer und nicht über den Trainer.“

Das Ultimatum läuft dennoch.„Wir sehen uns nächstes Jahr“, sagte Kohfeldt in Richtung seines Dortmunder Kollegen Lucien Favre. Ob als Werder-Trainer oder in einer anderen Funktion, wird sich wahrscheinlich schon in zwei Wochen entscheiden. dpa

© Mannheimer Morgen, Montag, 24.02.2020