Lausige Leipziger

Salzburg.Frustriert und enttäuscht verschwand Ralf Rangnick direkt in die Kabine, von den Rängen schallte es „Auf Wiedersehen“-Rufe. Nach einem bitteren Abend hat RB Leipzig kaum mehr Chancen auf das Weiterkommen in der Europa League. Im brisanten Red-Bull-Duell in Salzburg kassierte die personell stark geschwächte Mannschaft von Trainer Ralf Rangnick gestern Abend eine verdiente 0:1 (0:0)-Niederlage.

Damit ist die gute Ausgangsposition dahin. Leipzig, das das Fehlen von vier wichtigen Mittelfeldspielern nicht kompensieren konnte, rutschte in der Gruppe B auf den dritten Platz mit nur sechs Punkten ab. Neuer Zweiter ist Celtic Glasgow mit neun Zählern, die Schotten gewannen in Trondheim mit 1:0. Leipzig kann nur noch auf die Schützenhilfe der Salzburger hoffen, die am 13. Dezember im Gruppenfinale in Glasgow antreten müssen, Leipzig empfängt Trondheim.

Für die Österreicher geht es dann um nichts mehr. Salzburg ist mit der optimalen Ausbeute von fünf Siegen aus fünf Spielen bereits als Gruppensieger für die nächste Runde qualifiziert. Den Treffer für Salzburg erzielte Fredrik Gulbrandsen (74.). dpa

© Mannheimer Morgen, Freitag, 30.11.2018