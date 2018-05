Leidiges Thema Fernsehgelder

Anzeige

Leipzig/Magdeburg.Im Überschwang der Gefühle feierte Magdeburgs Dennis Erdmann sich und sein Team gar als „Nummer eins der Welt“. Mit der Drittliga-Meisterschaft krönte der Fußball-Club 1. FC Magdeburg seine historische Aufstiegssaison. „Ich hätte das nie für möglich gehalten. Wir haben 27 Spiele gewonnen. Die Jungs haben auch uns überrascht und dem Ganzen die Krone aufgesetzt. Das muss erst einmal jemand nachmachen“, sagte Trainer Jens Härtel nach dem entscheidenden 1:0 (0:0)-Erfolg bei den Sportfreunden Lotte.

Im Fernduell mit Mitaufsteiger SC Paderborn entschied Nils Butzen in der 88. Minute mit seinem Treffer die Meisterschaft. Nach dem Schlusspfiff floss in der Kabine das Bier in Strömen, ehe es am Abend in der Heimat mit den Fans weiterging. Am Montag fliegen die Magdeburger, deren Fans mit denen des SV Waldhof freundschaftlich verbunden sind, für drei Tage nach Mallorca, ehe am Pfingstmontag das Landespokalfinale steigt.

Paderborn nutzte das 4:2 (1:1) bei Fortuna Köln am Ende nichts mehr. „Wir wären schon gerne Meister geworden. Dafür spielen wir ja, wenn man die ganze Zeit oben ist. Magdeburg hat es verdient“, sagte SCP-Coach Steffen Baumgart.