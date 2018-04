Leipzig hat ein massives Problem im Defensivbereich

Anzeige

Leipzig.Die Zeit für die Seelenmassage ist knapp, die Momentaufnahme spricht auf einmal gegen RB Leipzig. 41 Gegentore und damit fünf Spieltage vor Saisonende in der Fußball-Bundesliga schon mehr als in der gesamten vergangenen Spielzeit. Die schlechteste Trefferbilanz aller sechs Teams, die um die begehrten drei Plätze hinter Serien-Meister FC Bayern kämpfen: Die erneute Mission Champions League der Leipziger ist in Gefahr.

Eine Trotzreaktion schon im Viertelfinal-Rückspiel der Europa League käme zur rechten Zeit, bevor es am Sonntag in der Liga zu Werder Bremen geht. „Wir müssen das Spiel nun abhaken, uns auf Donnerstag konzentrieren, um in Marseille ein anderes Gesicht zu zeigen“, sagte RB-Coach Ralph Hasenhüttl (Bild oben) nach der 1:4-Niederlage gegen den neuen Tabellenvierten Bayer Leverkusen. RB liegt zwei Zähler schlechter auf Rang sechs.

„Natürlich ist es bitter, dass Leverkusen jetzt in der Tabelle wieder vor uns steht. Aber es stehen noch fünf Ligaspiele aus“, sagte RB-Keeper Peter Gulacsi. Punktgleich vor RB rangiert auch noch Eintracht Frankfurt. Immerhin: Leverkusen und Frankfurt treffen am kommenden Samstag aufeinander und können beide somit nicht voll punkten, dasselbe gilt für den Tabellenzweiten FC Schalke 04 (52) und den Tabellendritten Borussia Dortmund (51) am Sonntag.