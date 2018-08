Leipzig im Schongang

Anzeige

Göteborg.RB Leipzig hat auf dem mühsamen Weg in die Europa League den Kurztrip nach Schweden ohne Glanz hinter sich gebracht. Der Tabellensechste der vergangenen Saison in der Fußball-Bundesliga trennte sich gestern Abend vom BK Häcken mit 1:1 (0:0) und schaffte dank des vorentscheidenden 4:0 im Hinspiel in Leipzig den Einzug in die 3. Qualifikationsrunde.

Nach einem ordentlichen Beginn ließ die Mannschaft von RB-Trainer und -Sportdirektor Ralf Rangnick einige Chancen der Gastgeber zu, die im Hinspiel noch in Leipzig untergegangen waren. Nach der Pause gelang Massimo Bruno (47.) die Führung für die Sachsen, die unter anderem auf Nationalspieler Timo Werner verzichteten. Daleho Irandust sorgte in der 85. Minute aber für den Ausgleich.

In der nächsten Qualifikationsrunde trifft RB Leipzig auf CS Universitatea Craiova aus Rumänien (9. und 16. August). Danach kämen noch zwei weitere Play-off-Spiele (23./30. August), ehe die Teilnahme an der Gruppenphase feststeht. dpa