Leipzig muss in die Ukraine reisen

Craiova.Eine perfekte Vorbereitung auf den Bundesliga-Knaller gegen Dortmund ist es nicht, für den letzten Schritt in die Europa League muss RB Leipzig eine stressige Reise in die Ukraine machen. Nach dem Einzug in die Play-off-Runde treten die Sachsen nur drei Tage vor ihrem Bundesliga-Auftakt bei FK Sorja Luhansk an. Zuvor muss das Team von Ralf Rangnick morgen im DFB-Pokal die Aufgabe bei Viktoria Köln lösen.

„In den letzten Jahren haben wir uns nicht gerade als pokaltauglich erwiesen, uns immer vorzeitig verabschiedet“, sagte Rangnick. Er nimmt den „Regionalligisten mit Drittliga-Potenzial“ sehr ernst: „Wir haben den Gegner ausführlich beobachtet, treffen wir auf eine sehr erfahrene Mannschaft, die in der Offensive viele Qualitäten hat.“ dpa

Info: Video unter morgenweb.de/fussball

