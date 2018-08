Leipzig schmucklos eine Runde weiter

Craiova. Mit CS Universitatea Craiova Stadionul Oblemenco Sabitzer Petre Baicu Play-offs Sorja Luhansk.einem Mini-Aufgebot hat RB Leipzig einen großen Schritt in Richtung Gruppenphase der Europa League gemacht. Dem Team von Ralf Rangnick genügte gestern Abend im Qualifikations-Rückspiel der dritten Runde beim rumänischen Pokalsieger ein 1:1 (1:0), das Hinspiel hatten sie bereits mit 3:1 gewonnen. Im „ Ion “ schoss Marcel (39.) den Fußball-Bundesligisten in Führung, ehe Raoul (85.) noch ausglich. In den trifft RB auf den Sieger der Partie zwischen FC aus der Ukraine und den SC Braga aus Portugal. Das Spiel fand nach Redaktionsschluss dieser Ausgabe statt.

Keine Live-Bilder aus Rumänien

Ärgerlich für die Fans war, dass es vom Spiel keine TV-Bilder gab. Immerhin wurde das Spiel im Livestream auf der Homepage von Craiova übertragen. Das Interesse der Leipziger Fans war aber ohnehin gering. Im Vorverkauf wurden nur sieben Tickets abgesetzt. dpa

