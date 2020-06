Leipzig vergibt Sieg

Leipzig.RB Leipzig hat seinen Heim-Komplex nicht abgelegt und muss die Qualifikation zur Champions League weiter verschieben. Gegen Fortuna Düsseldorf kassierten die Sachsen am Mittwochabend beim 2:2 (0:0) erneut in der Nachspielzeit den Ausgleichstreffer und blieben zum fünften Mal in Serie daheim sieglos. Das Team von Trainer Julian Nagelsmann hatte gegen die lange wacker kämpfende Fortuna am Mittwochabend durch Tore von Kevin Kampl (60. Minute) sowie Timo Werner (63.) schon geführt. Die späten Treffer von Steven Skrzybski (87.) und André Hoffmann (90.+2) sorgten aber noch für ein überraschendes Remis und einen wichtigen Punkt für Düsseldorf im Abstiegskampf. Leipzig fand gegen die aufopferungsvoll kämpfenden Düsseldorfer kaum ein Mittel. Ein Schuss von Marcel Halstenberg (34.) aus gut 25 Meter war die gefährlichste Aktion der ersten Halbzeit.

Nach der Pause erhöhte Leipzig den Druck und das Tempo. Kampl belohnte RB. Der Spielmacher schlenzte den Ball aus etwa 20 Metern wunderbar in die lange Ecke. Nur drei Minuten später legte Leipzig nach: Werner konnte eine Flanke in den Strafraum nahezu ungestört kontrollieren und erhöhte auf 2:0. Der Wille von Düsseldorf war aber nicht gebrochen, Skrzybskis und Hoffmanns Treffer sorgten für eine überraschende Wendung. dpa

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 18.06.2020